Opinión pública

Ajetreo político que viene

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – De acuerdo con el reloj del Instituto Electoral de Tamaulipas, faltan 352 días para las elecciones federales y locales concurrentes del seis de junio 2027.

En el partido mayoritario, Morena, los tiempos avanza puntuales. Cumplió en expedir convocatoria para nombrar a sus coordinadores de defensa de la 4T en 17 entidades en que habrá elección en 2027 (virtuales candidatos y candidatas al ejecutivo).

Todo bien, hasta ahí no se tocan fibras sensibles de los tamaulipecos como entes políticos. El gobierno estatal se renovará hasta 2028.

Fuera de San Luis Potosí (lo local), en que con seguridad no habrá alianza de Morena con el Verde, en las demás entidades hay acuerdos tácitos de ir juntos.

El desacuerdo potosino no es por cualquier cosa. Los verdes insisten en postular como candidata a la esposa del Gobernador Gallardo, en un acto de nepotismo que Morena no tolera.

Dentro de 45 días el calor aumentará -primera semana de agosto- cuando empiece el registro interno de aspirantes a las diputaciones federales. Esto conlleva licencias de alcaldes que quieren llegar al Congreso de la Unión, y hasta funcionarios que se creen con el mismo derecho.

El registro de suspirantes comenzará el tres de agosto (hablamos solo del movimiento de la 4T). Podrán aspirar incluso quienes hoy ocupan un escaño en la cámara baja.

A partir del 21 de septiembre Tamaulipas será un hervidero de grillos. Se abrirá la ventanilla por las presidencias municipales, y el ocho de noviembre por las diputaciones locales, donde se dan legiones de interesados.

¿Qué se espera de la alianza local? Con seguridad el Partido del Trabajo seguirá fiel a Morena y su sistema de postulaciones. La coalición con el Verde Ecologista podría ser parcial no solo en municipios chicos -como en 2024-, dejando fuera demarcaciones como Reynosa, Río Bravo y en última instancia Victoria.

La elección del 27 será el preámbulo del escenario 2028 en que se pronostica que el PV jugará en solitario con Maki Ortiz Domínguez, cuyo apoyo económico de campaña dependerá si ganan la sucesión potosina.

La plata para campañas en Tamaulipas llegaría de los tuneros.

Por todos los medios el Verde buscará quedarse por otros tres años -para sumar 14- con el manejo de Reynosa para tener vigencia un año después en la jornada estatal.

Si la región les genera los votos suficientes, Carlos Peña Ortiz y Manuel Muñoz Cano encabezarán la lista de aspirantes a diputados de minoría en la 67 legislatura.

El PAN, segunda fuerza política, postulará cuadros propios sin muchas posibilidades de éxito, aun cuando promete que ciudadanizará las candidaturas, es decir, podría recoger inconformes que no postuló el guinda.

Con César Verástegui al frente buscarán ganar los municipios “chicos” del centro del estado y región cañera. Es vital que sigan en sus manos para la movilización y operación de un año después.

Si pierden la capital del Imperio, Xicoténcatl, podrán ir escribiendo la historia del fin de su cacicazgo. Casi imposible que ganen El Mante con la viuda Sheyla Palacios (ya perdió una vez).

Si Verástegui gana la dirigencia estatal celeste, no tendrá problemas para hacerse de la candidatura al gobierno (por segunda vez) en el 28´. De la esquina noreste, la senadora Imelda Sanmiguel no sería competencia. Estaría interesada en retirarse a la vida privada.

Como lo tienen dicho, el PRI viajará con candidatos propios en los 43 municipios con posibilidades de refrendar San Nicolás y Guémez. El jerarca estatal, Bruno Díaz, será diputado local de RP.

Movimiento Ciudadano jugará los ayuntamientos también solo. Está en condición de refrendar Padilla y, si de Palacio le niegan registro en Morena a representantes de la Columna Cívica Pedro J. Méndez, buscará extenderse a otros municipios que incluyen Casas.

Para 2028 MC podría hacer alianzas de facto con disidentes de Morena en la frontera, que incluye a “La Borrega” López Hernández, de Matamoros.

Fiel al guinda, el PT tendría de regalo dos o tres minialcaldías. Alejandro Ceniceros y Arcenio Ortega Lozano cobrarían como diputados locales (ya fueron).

De los partidos “nuevos” no hay un perfil que los defina. En la primera elección no pueden hacer alianza con otros partidos. Veremos.

Y le dimos una vuelta a la lista de militantes sancionados de Morena en Tamaulipas, que alcanzan una docena, de ellos cuatro expulsados de por vida: Ernesto Favio Villanueva Martínez, enero del 2026; Marte Alejandro Ruiz Nava, noviembre 2024; Gastón Arriaga Lacorte, febrero 2022; Saul García Espíndola, agosto 2016.

Suspensión de derechos por tres años Alejandro Rojas Díaz Durán, mayo 2019, aquel orate que quiso ser candidato a Gobernador de Tamaulipas.

El resto fueron amonestados públicamente, entre ellos el ex secretario de Finanzas, José Luis Mederos Martínez.

Por lo menos esa docena no se volverán a registrar como aspirantes a un cargo de elección. Algunos se afiliaron a Movimiento Ciudadano.