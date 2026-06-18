Seguirá la UAT con un crecimiento sostenido en su matrícula con las nuevas opciones educativas

*El rector Dámaso Anaya anunció que la UAT proyecta ampliar su matrícula mediante la diversificación de su oferta educativa con nuevos programas académicos y la expansión de cobertura en el nivel medio superior, además de programas cien por ciento en línea.

Ciudad Victoria, Tam.; 18 de junio de 2026.- Gracias a la diversificación de su oferta académica y la apertura de planteles de nivel medio superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prevé un incremento continuo en su número de estudiantes a corto plazo, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Detalló que, con la apertura de 14 nuevas opciones educativas —que incluyen nuevas carreras y la extensión de programas existentes a diversas sedes en Tamaulipas—, la UAT proyecta captar un promedio de 100 estudiantes por cada nuevo programa.

“En agosto del año pasado recibimos 1 400 jóvenes adicionales a los que normalmente captamos. Actualmente, tenemos más de 42 000 estudiantes en todos los niveles”, indicó.

Dámaso Anaya destacó que la máxima casa de estudios del estado ha ampliado significativamente su cobertura en el nivel medio superior. Muestra de ello es la creación de la Preparatoria de Nuevo Laredo, un plantel que, debido a la alta demanda de ingreso, ya requiere la construcción de más aulas.

“Es una preparatoria donde podemos albergar a más de trescientos jóvenes. Tenemos que buscar consolidar un proyecto de infraestructura, salones, laboratorios. Eso es lo que estamos trabajando en el nivel medio superior”.

Asimismo, anunció que en agosto próximo iniciará operaciones la Preparatoria General en Tampico, la cual tendrá un énfasis especial en Música y Arte.

En lo que respecta al nivel superior, el rector sostuvo que la UAT dota de la infraestructura necesaria a sus campus para responder a la alta demanda de las nuevas carreras, como en el caso de Reynosa, donde se implementó la Licenciatura en Enfermería.

“Iniciamos esta carrera en Reynosa y para agosto debemos tener listos salones nuevos para continuar con su desarrollo. En agosto pasado recibimos a 100 estudiantes en Enfermería, y a 100 jóvenes más en la carrera de Contador Público y Finanzas”, explicó.

Aunado a los esfuerzos presenciales, la UAT robustece su oferta digital con cinco licenciaturas en línea y el Bachillerato Virtual UAT: “En enero de este año abrimos la preparatoria virtual donde, actualmente, tenemos alrededor de 130 alumnos. Queremos abrir más licenciaturas en línea para dar oportunidad a las personas que, por cuestiones de edad, familia o trabajo, no pueden asistir de forma presencial”, agregó.

Finalmente, el rector puntualizó que este año se planea poner en marcha un esquema de posgrados con enfoque profesionalizante impartidos los viernes y sábados, diseñados específicamente para la población activa laboralmente que no dispone de tiempo entre semana.

Para consultar más detalles sobre el proceso de admisión y la oferta educativa, la información oficial está disponible en el portal www.uat.edu.mx y en la página de Admisiones de la UAT.