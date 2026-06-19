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Impulsa Mónica Villarreal acuerdos para fortalecer la igualdad, la inclusión y la modernización de Tampico

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En el marco de la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, encabezó la aprobación de importantes acuerdos orientados a consolidar un gobierno más humano, incluyente y eficiente, reafirmando su compromiso con el bienestar de las y los tampiqueños.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de su administración para fortalecer las instituciones municipales, promover la transparencia y garantizar una atención cercana a la ciudadanía.

Como parte del orden del día, síndicos y regidores aprobaron el Protocolo para la Atención de Quejas y Denuncias en Materia Laboral y No Discriminación del Republicano Ayuntamiento de Tampico, instrumento que contribuirá a fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto, la igualdad y la protección de los derechos humanos.

Asimismo, el Cabildo avaló la Política de Igualdad y No Discriminación, como parte del proceso para la obtención de la certificación NOM-025-SCFI-2015, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la equidad, la inclusión y el respeto como principios rectores de su actuación.

De igual manera, fue aprobado el Acuerdo General de Adopción del Modelo de Implementación para la Simplificación, Homologación y Regulación de Trámites y Requisitos aplicables a los establecimientos mercantiles del municipio, con el propósito de agilizar procesos administrativos y fortalecer la actividad económica local.

Mónica Villarreal explicó que esta medida responde a una estrategia nacional impulsada por la Agencia de Transformación Digital e Innovación Pública del Gobierno Federal, orientada a homologar trámites y requisitos en los municipios del país para facilitar los servicios que se brindan a la ciudadanía.

“Estamos trabajando para homologar procedimientos relacionados con Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ingresos y Ecología, con el objetivo de simplificar trámites, brindar una mejor atención a la ciudadanía y facilitar la apertura de nuevos establecimientos comerciales en nuestro municipio”, expresó.

Por último la alcaldesa señaló que este esquema permitirá agilizar la apertura de establecimientos comerciales, especialmente aquellos de menor tamaño, facilitando la realización de trámites en menor tiempo y favoreciendo el desarrollo de nuevos negocios.

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