AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

LA FIFA SI, ESTADOS UNIDOS NO

DONALD VE EN SHEINBAUM A UNA MUJER ASUSTADA

NEOLAREDENSES ORGULLOSOS DE SU ALCALDESA

*La tensión entre México y los Estados Unidos, cada día que pasa sube de escala, y en una de esas veremos a las tropas combatiendo a los cárteles de la droga ante la pasividad, hasta se puede decir complicidad, de las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal para hacerlo.

Queríamos equivocarnos, pero al parecer no, una vez resuelto el problema, y aquí lo escribimos, de los gringos con Irán, el presidente DONALD TRUMP, se iba a enfocar contra México, y al parecer así es.

Porque volvió a dejar de manifiesto que el gobierno mexicano ha perdido el control del país, a lo que la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, respondió que Trump no está bien informado y que le ha dicho que el Estado Mexicano existe.

Y dijo claramente: “Él tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada una de sus declaraciones; nosotros no queremos ni debemos entrar a un debate personal con el presidente Trump”.

Trump ve en Claudia a una mujer asustada.

Y el periódico chilango entreguista y oficialista de “La Cuatroté”, llamado “La Jornada” dándole alas a la presidenta Sheinbaum, y ridiculizando con sus cartones a Trump, como si eso bastara para detener la furia de Trump.

Precisamente “Portadas México” tuvo su nota estelar sobre esta monumental tensión entre los países vecinos al afirmar: “La advertencia del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de emprender acciones militares en México contra los cárteles elevó la tensión bilateral a uno de sus puntos más delicados, al colocar la cooperación en seguridad bajo la sombra de una eventual intervención.

“Aunque Washington sostuvo que su prioridad es trabajar de manera coordinada con las autoridades mexicanas, el señalamiento de que podría actuar por cuenta propia si considera que está en riesgo su población abrió un nuevo frente político para el gobierno de Sheinbaum, obligado a defender la soberanía nacional sin romper los canales de colaboración contra el narcotráfico, el tráfico de armas y el fentanilo”.

Al tiro.

Por cierto, millones de mexicanos no entienden y comprenden la postura de la presidenta Sheinbaum, que dejó que la FIFA mancillara nuestra soberanía nacional y hasta el Castillo de Chapultepec, y exprimiendo, pero gacho, la economía de los mexicanos, y no deja entrar a Estados Unidos a combatir los cárteles de la droga, que tanto y tanto daño le han hecho al país.

Qué alguien me expliqué.

*ORGULLOSOS deben de estar los Neolaredenses de tener a una presidenta municipal como CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, que día a día sigue desparramando obras y apoyos por los cuatro puntos cardinales del municipio.

Carmen Lilia, inauguró en los sectores “Olivos 1 y 2” obras con una inversión superior a los 17 millones de pesos y forman parte de la estrategia municipal para brindar vialidades más seguras, funcionales y duraderas, mediante la utilización de concreto hidráulico, material que ofrece una mayor resistencia y vida útil.

Son obras hechas con toda la mano.

La alcaldesa Canturosas Villarreal expresó a las familias beneficiadas y que reconocieron su trabajo: “Estamos cumpliendo a los vecinos con calles dignas y de calidad; cuando intervenimos una vialidad no solamente cambiamos el pavimento, también trabajamos en la infraestructura hidráulica y sanitaria para garantizar obras que verdaderamente mejoren la vida de las familias”.

Resaltó que en sintonía con los principios humanistas promovidos por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa desarrollando obras que fortalecen la calidad de vida de la población, garantizando entornos más seguros, accesibles y dignos para todas y todos.

Y ojo: en estos sectores, el Gobierno Municipal ha realizado 35 obras entre las administraciones 2021-2024 y 2025, con una inversión acumulada de más de 122 millones de pesos, consolidando una transformación histórica en este sector de la ciudad.

Y aún hay más, la alcaldesa Canturosas Villarreal, inauguró nuevas obras de infraestructura en la escuela primaria “Amalia Hernández Navarro”, turno vespertino, en la colonia “Valles de Anáhuac”, con una inversión cercana a los 900 mil pesos que fortalece las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de más de 500 estudiantes.

Las obras consistieron en la rehabilitación del techo del comedor escolar y la construcción de una nueva cooperativa, infraestructura que permitirá a la comunidad estudiantil contar con espacios más adecuados para su alimentación y convivencia diaria.

Expresó Carmen Lilia a la niñez, padres de familia y maestros presentes: “Queremos que nuestras niñas y niños estudien en espacios seguros, dignos y adecuados. Invertir en educación es invertir en el futuro de Nuevo Laredo y en las oportunidades de nuestras nuevas generaciones”.

*EL MIÉRCOLES por la tarde acompañamos al amigo editor y periodista de “Valle del Norte” a Suelo Reynosense MARTÍN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a una sencilla pero placentera convivencia que ofreció el muy buena onda funcionario municipal ANTONIO CHÁVEZ HERRERA, y de verdad que nos atendió a cuerpo de rey.

Una muy buena convocatoria por parte de “Toño”, que dejó de manifiesto su buena relación y aprecio con los representantes de los medios de comunicación.

Detallazo rifar playeras del seleccionado mexicano y otros detalles interesantes de los cuales fuimos favorecidos.

Chávez, cumplió y después se retiró para echarse una cascarita de fútbol, que es su pasión.

No hay que perder de vista a Chávez.

Y agradecerle a su cuerpo de colaboradores, entre ellos JESÚS ÁVILA MONTALVO que nos atendieron al cien, ya casi quedan pocos como ellos.

Por cierto, muy arrinconando despachándose un pedazo de pollo el dizque jefe de prensa de del Republicano Ayuntamiento de Suelo Reynosense ALDO HIDALGO.

Y escribo “dizque” porque me dicen los chicos(as) de medios de comunicación que Aldo no te arregla nada, que todo lo tiene que solucionar el propio alcalde “El Makito” o bien sus personas allegadas.

Pa que quieres un cargo así.

*“SE ESTÁ quemando el pueblo”, dijo este jueves por la tarde, eran como las cinco y media imagínense en pleno mediodía, un amigo que llegó a hacer algunas reparaciones en la casa.

Yo le pregunté de mamón: ¿Está lloviendo?, es que llegó bañado en sudor, no me respondió nada solo emitió una sonrisita y no quiero pensar lo que pasó por su cabeza.

Lo cierto es que está al calorón de poca madre, con una sensación térmica que casi llega a los cincuenta grados en algunos municipios.

Yo no salgo para nada, aunque mi nieto “RR” se enoje porque no me pongo a jugar fútbol con él.

*Y QUE GANE México este jueves, nos retiramos para ir a comprar las ultras y ver ganar al seleccionado verde.

Salud diputado local ELIPHALET GÓMEZ.

*PORQUE aún hay tiempo no se les pase felicitar este jueves con motivo de sus cumpleaños a las señoras ELIZABETH CORRAL y LUDIVINA ALARCÓN, y al político retirado y ahora exitoso empresario de Suelo Riobravense LUIS CARLOS HOLT.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

Volveremos, HL…DM…

Correo electrónico: barre283@hotmail.com