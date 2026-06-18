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Presenta COMAPA SUR resultados, desafíos y acciones prioritarias ante CANACO Tampico

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El gerente general de COMAPA SUR, Mtro. Francisco José González Casanova, participó en una reunión informativa con socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico (CANACO), donde presentó los principales retos que enfrenta el organismo operador, así como los avances alcanzados en materia de infraestructura hidráulica, saneamiento y fortalecimiento operativo.

Durante su exposición, destacó que la problemática de los socavones representa actualmente uno de los mayores desafíos para la zona sur de Tamaulipas, al ser consecuencia del deterioro acumulado de la infraestructura hidrosanitaria, cuya antigüedad supera en muchos casos los 50 años. Explicó que factores como las fugas subterráneas, la insuficiencia del drenaje pluvial y las condiciones del subsuelo han contribuido al incremento de este tipo de afectaciones en la región.

Señaló que, con el respaldo del Gobierno del Estado, COMAPA Sur mantiene una atención permanente a esta situación mediante la reparación de socavones y la ejecución de obras de rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, priorizando aquellas afectaciones que representan riesgos para la seguridad de la población.

Asimismo, informó que la actual administración ha incrementado la inversión destinada a infraestructura hidráulica y sanitaria, fortaleciendo los programas de sustitución de tuberías, reparación de fugas y reposición de pavimentos, con el objetivo de mejorar la operación del sistema y la calidad de los servicios que se brindan a más de 700 mil usuarios.

Durante el encuentro también se abordaron las acciones implementadas para enfrentar los efectos de la crisis hídrica de 2024, mejorar los procesos de potabilización del agua, aumentar la eficiencia operativa del organismo y avanzar en el saneamiento de sus finanzas, destacando además la obtención de la certificación internacional ISO 9001:2015.

Finalmente, González Casanova resaltó la importancia de proyectos estratégicos como Génesis, impulsado con el respaldo del Gobierno del Estado y el sector industrial, al representar una alternativa para fortalecer la sustentabilidad hídrica de la región mediante el reúso de agua residual tratada. La reunión permitió fortalecer el diálogo y la colaboración entre COMAPA Sur, el sector empresarial y representantes ciudadanos para atender los retos presentes y futuros en materia de agua e infraestructura sanitaria.

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