LETRAS PROHIBIDAS

¿SET rebasada: SNTE es amigo o enemigo?

Clemente Zapata M.

El gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a través de Secretaría de Bienestar Social, en conjunto con la Secretaría de Salud, puso en marcha la estrategia de Atención Oportuna y Disminución del Riesgo Cardiovascular entre comensales y personal que labora en los Comedores de Bienestar.

Se trata de un plan piloto dirigido tanto a las familias como al personal que asiste a los Comedores de Bienestar, el cual consiste en brindar estudios básicos de salud de manera gratuita, así como capacitación para la preparación de platillos equilibrados y saludables con los alimentos en proporciones adecuadas para una dieta balanceada.

Es un trabajo colaborativo al interior del Gobierno de VILLARREAL ANAYA, en donde se coordinan esfuerzos y conocimientos para alcanzar objetivos ligados a la generación de bienestar para la población, en el proceso de transformación que vive Tamaulipas.

Durante las jornadas, las familias que asisten a comedores pueden acceder a estudios básicos de salud, como la medición de glucosa, presión arterial, peso y talla, así como las recomendaciones para mantener hábitos saludables.

El gobierno del doctor AMÉRICO tiene activos 67 Comedores de Bienestar distribuidos en 32 municipios del estado, donde se preparan, en promedio, más de un millón de raciones al año con productos de calidad que son elaborados por más de 184 cocineras… ¡Enhorabuena!

++LO SIGUIENTE, NADA QUE VER CON LO ANTERIOR… De forma consecutiva, el pasado miércoles y este jueves, 17 y 18 de junio, respectivamente, salieron a la luz graves conflictos en el seno de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), que todavía comanda MIGUEL ÁNGEL VALDEZ GARCÍA… Y faltan otros que podrían detonar este viernes o la próxima semana, si la subsecretaria de Educación Básica, NORA HILDA DE LOS REYES VÁZQUEZ decide mantenerse en su postura de “ni los veo y ni lo oigo” y no desactiva a tiempo las bombas… ¡Zaaas culebra!

Esos conflictos permiten el “sospechosismo” de que la SET de VALDEZ GARCÍA está rebasada, pues cuando no le llueve le llovizna. Si no es la falta de maestro, el rechazo a un director o el repudio a supervisores escolares, los planteles educativos se le inundan tras las primeras gotas de lluvia y tal parece que para doña NORA HILDA el cargo le está empezando a quedar grande… ¡Que gacho Tacho!

Tal vez VALDEZ GARCÍA es el cuadro académico de mayor relevancia que ha tenido la SET, el problema es que no logra dimensionar y menos entender que todo el sistema educativo tamaulipeco es un campo minado y, por tanto, debe caminar con sigilo para no pisar alguna mina, pero de forma paralela debe tener la “mano pesada” para que resuene fuerte el manotazo en la mesa a la hora de hacer ver quién es la autoridad educativa, a través de NORA HILDA DE LOS REYES, que al parecer se queda como estatua de sal. ¡Santas Baticlaridades!

EN CONCRETO, dijo el albañil: Una cosa es la narrativa de cortesía institucional de la SET hacia la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y otra cosa muy distinta doblar las manos, ceder terreno, cerrar los ojos y guardar silencio, absteniéndose de hacer cumplir los reglamentos internos que procuran paz y concordia en todo el sistema educativo de la entidad… ¡La flecha va derecha!

Por ello, la SET de MIGUEL ÁNGEL, ya debería aprender a no confiar tanto en la “racita” de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, pues cualquiera dentro y fuera del sistema educativo, sabe bien y bien que sabe que el dirigente sindical extiende la mano derecha para saludar, mientras que en la mano izquierda carga el arma para dar la puñalada por la espalda y una de sus actuales “blancos” es doña NORA HILDA… ¡Ay nanita!

El miércoles, lo sucedido en las escalinatas del Palacio de Gobierno, le pega a la SET de manera brutal, pues los docentes convirtieron la escalinata en el escenario donde la paciencia magisterial terminó por romperse.

Rapidito le explico. El miércoles al mediodía, un grupo de docentes del municipio de Tula llevó su protesta hasta la escalinata estatal para exigir la destitución inmediata del supervisor escolar, ROLANDO ADRIÁN MALDONADO HERNÁNDEZ, acusándolo de una estela de irregularidades administrativas, tráfico de influencias y violaciones a los derechos laborales que las autoridades han preferido ignorar durante casi un año.

JORGE ALBERTO VALDERAS MENDOZA y MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ CRUZ, encabezaron las protestas y revelaron que desde agosto de 2025 se han documentado meticulosamente, desde movimientos de personal injustificados, hasta descuentos económicos indebidos a profesores que cumplían cabalmente con sus funciones.

Lo grave no es sólo el acoso y el favoritismo que denunciaban en pancartas, al estar en la escalinata de Palacio de Gobierno, sino la acusación contra la SET de MIGUEL ÁNGEL, exponiendo que desde la parte patronal hay un evidente manto de impunidad, pues a pesar de que los quejosos aseguran que agotaron todas las instancias internas en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, las soluciones siguen congeladas en el escritorio de la burocracia, dejando en el aire la sospecha de que, para el influyentismo, las leyes laborales son pura simulación… Y sí, los quejosos fueron a Palacio de Gobierno a solicitar la ayuda del mandatario AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para solucionar algo que desde la SET no le han dado solución… ¡AyWey!

El jueves, por la mañana, la parálisis de seis planteles emblemáticos en Ciudad Victoria —las escuelas Himno Nacional, Juan B. Tijerina y Corregidora, en ambos turnos— desnudó una burocracia que prefiere administrar el conflicto antes que aplicar la ley y nuevamente le pega a la SET de MIGUEL ÁNGEL, por la presunta “tibieza” de doña NORA HILDA.

El paro indefinido, “Asamblea Permanente” le llamaron, de 93 docentes, liderados por NEYRA EDITH DUEÑAS PÉREZ e ILSE IVONNE MORALES, no es un arrebato; es la respuesta desesperada ante el acoso laboral, el abuso de autoridad y, sobre todo, la flagrante simulación institucional que busca que la SET haga efectiva su resolución, retire a la supervisora de la zona escolar 83 y la concentre en la Jefatura del Sector… ¡Ufff!

Lo que verdaderamente alarma es que los quejosos aseguran que la propia SET ya había emitido un dictamen para retirar a la cuestionada supervisora, una orden que hoy duerme el sueño de los justos en algún escritorio, de algún burócrata que tiene muchas ganas de hacer quedar mal al secretario VALDEZ GARCÍA o que, probablemente reciba órdenes de la SET o del SNTE para “hacer como que hace, pero sin hacer nada”… ¡Ah perro, traes el Omnitrix!

Y es que la situación es simple y clara, al ignorar su propio resolutivo y permitir que la funcionaria siga en el cargo, la SET y la Sección 30 del SNTE no sólo muestran un desgaste institucional crónico, sino una preocupante complicidad que ha obligado a los maestros a saltarse las trancas, entiéndase NORA HILDA y MIGUEL ÁNGEL, para lanzar un “S.O.S.” directo al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Si las instancias creadas para resolver los conflictos laborales se dedican a postergarlos, la ingobernabilidad en las aulas será el costo de su indolencia; de ahí que los maestros mejor decidieron pedir ayuda a la máxima autoridad de Tamaulipas, porque los subordinados ni los ven ni los oyen… ¡Chúpale pichón!

La situación no termina aquí, pues en este momento se están cocinando diversos conflictos en otras zonas escolares, debido a que la “racita” de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, quiere imponerse en zonas cómodas o cercanas a la Capital, pasando y pisoteando los derechos estatutarios y de escalafón, por el simple hecho de que “pagaron” para tener la plaza en donde ellos querían… ¡Calla pesáo!

Ese argumento de “inseguridad” que tanto ha pregonado ARNULFO y su “racita”, fue una estrategia para cambiar docentes y brincarse las trancas, porque había un “estímulo económico” de por medio y eso lo están denunciando los mismos maestros a los que les terminó por jinetear la lana y no les cumplió… ¡Ah perro traes el Omnitrix!

Estos conflictos de fin de ciclo ponen en la mesa del análisis la siguiente pregunta: ¿La SET de VALDEZ GARCÍA está rebasada desde hace meses, por lo que es incapaz de resolver conflictos? ¿O el secretario de Educación está siendo “chamaqueado” por ARNULFO y su “racita” haciéndole creer un apoyo al extender la mano derecha, pero evidenciando la traición al clavar el puñal que lleva en la mano izquierda al momento de abrazarlo y darle el beso de Judas…? Va de tarea la respuesta… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

En otro tema, el alcalde recibió un reconocimiento por parte de los habitantes del fraccionamiento Las Misiones en donde JORGE VILLARREAL ROBLES confirmó que cuentan con buen servicio de recolección de basura, abasto de agua, pero sólo nos hacía falta pavimentación, por lo que el alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, dio pronta solución.

En su mensaje, a nombre de los cinco mil 313 beneficiarios de la obra de tres mil 132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, VILLARREAL ROBLES agradeció a la autoridad municipal y regidores del Cabildo dar respuesta a la petición vial de 30 años de espera.

“Te agradezco que utilices bien los impuestos que pagamos para ayudar a muchas familias del fraccionamiento Las Misiones y San Luisito” dijo VILLARREAL ROBLES al resaltar que la pavimentación de la calle Misión de 3 Palacios mejorará el flujo vehicular.

“En Victoria vamos por el camino correcto” respondió GATTÁS BÁEZ al reconocimiento del grupo de vecinos, con quiénes dio el banderazo de inicio de obra que abarcará siete cuadras entre las calles Misión Loreto y Avenida Michoacán… ¡Enhorabuena!

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GRACIAS… Nos leemos hasta el lunes.

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