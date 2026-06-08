Alertas de EU cuestan 100 mdp a zona fronteriza

*Empresarios de Reynosa confirman una reducción de hasta 30% en la llegada de turismo texano, afectando al turismo médico y comercial.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Las alertas de viaje por inseguridad emitidas por el gobierno de Estados Unidos, sumadas a otros factores, han provocado pérdidas económicas estimadas en más de 100 millones de pesos mensuales para los sectores comercial y de turismo médico de Reynosa.

Representantes empresariales señalaron que 2026 se perfila como uno de los años más complicados para ambas actividades, debido a que también la percepción de inseguridad se ha sumado y provocado una disminución de entre 20 y 30 por ciento en la afluencia de visitantes procedentes del Valle de Texas.

Gildardo López Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa, afirmó que la economía local también resiente los efectos de las largas filas en los puentes internacionales, así como el impacto reputacional derivado de casos de presunta negligencia médica y de los procesos de regulación sanitaria.

Explicó que los visitantes texanos generan una derrama económica promedio de 370 millones de pesos al mes en la ciudad. De ese monto, 246.5 millones corresponden al turismo familiar y comercial; 51 millones al turismo médico; 46.9 millones al turismo de placer, y 25.5 millones al turismo de negocios.

El desglose del flujo de visitantes muestra que 39.7 por ciento viaja por motivos familiares; 26.8 por ciento realiza compras; 13.8 por ciento busca atención médica; 7.7 por ciento visita la ciudad por recreación, y 6 por ciento lo hace por actividades laborales.

Remarcó que la más reciente alerta de viaje para Tamaulipas, emitida el 27 de abril por el Departamento de Estado de Estados Unidos y mantenida en Nivel 4 (“No viajar”), generó pérdidas cercanas a los 100 millones de pesos en 30 días para estos sectores económicos.

No obstante, López Hinojosa precisó que el impacto más severo suele concentrarse en los primeros 30 días posteriores a la emisión o actualización de la alerta, periodo tras el cual el flujo de visitantes del sur de Texas comienza a normalizarse.

TURISMO MÉDICO CON LENTA RECUPERACIÓN

Un estudio ejecutivo de la Cámara de Comercio y del Consejo Empresarial de Turismo Médico señala que la reducción de pacientes internacionales afecta de manera directa a hospitales, clínicas, consultorios y a toda la cadena de servicios vinculada a la atención médica.

Sin embargo, el documento empresariañ advierte que las afectaciones no están relacionadas únicamente con la percepción de inseguridad; tambien es por los extensos tiempos de espera para regresar a Estados Unidos que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la recuperación del sector.

Actualmente, usuarios enfrentan demoras superiores a cinco horas en los cruces fronterizos debido a revisiones y operativos, situación que deriva en cancelaciones de consultas, tratamientos y procedimientos programados.

REYNOSA PIERDE COMPETITIVIDAD

A diferencia de otros destinos fronterizos consolidados, como Tijuana o Nuevo Laredo, Reynosa aún carece de un sistema eficiente de retorno preferencial para pacientes internacionales, conocido como carril médico, lo que limita su competitividad frente a otras ciudades con mayores facilidades de movilidad.

A ello se suma el impacto reputacional ocasionado por casos de presunta negligencia médica en establecimientos irregulares.

En respuesta, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha reforzado las inspecciones y suspendido operaciones en algunos negocios, medidas que buscan depurar la oferta médica, pero que también han generado ajustes temporales en la capacidad de atención del sector.

CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN

La recuperación de esta actividad dependerá de tres acciones prioritarias:

*Implementar de manera urgente un carril médico ágil para pacientes internacionales.

*Fortalecer los procesos de certificación de hospitales y clínicas.

*Crear un distintivo de “Turismo Médico Seguro” que permita identificar establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria.

Pese al escenario adverso, López Hinojosa considera que el turismo médico continúa siendo uno de los motores económicos de la ciudad, debido a su capacidad para generar derrama en hoteles, restaurantes, farmacias, servicios de transporte y principalmente en el comercio local.