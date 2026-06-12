“Estoy muy conmovida por el amor a la ciencia y al estudio que se tiene en esta mesa”: Elena Poniatowska en el séptimo aniversario del PUEDJS-UNAM

“El PUEDJS es un reflejo fiel de lo que un programa en colaboración con la Coordinación de Humanidades puede hacer y debe hacer”, señaló Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de la UNAM

“Las crisis políticas en el mundo nos interpelan y nos obligan como sociedad a trabajar en equipo, desde la pluralidad y de manera intergeneracional, para repensar y actuar en materia democrática”, John M. Ackerman, Director del PUEDJS

El miércoles 10 de junio, en la Sala del Consejo Técnico de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) presentó su 7.º Informe de Actividades, correspondiente al periodo 9 de mayo, 2025-8 de mayo, 2026, ante destacadas autoridades universitarias e invitados especiales, incluyendo la escritora Elena Poniatowska. La sesión, encabezada por el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leyva, y el director del PUEDJS, John M. Ackerman, destacó tanto la necesidad de unir esfuerzos en favor de la democracia ante las crisis que enfrenta el mundo contemporáneo como el compromiso sostenido que el Programa ha mostrado con la comunidad universitaria, la juventud mexicana y la incidencia social.

Entre sus logros en 2025-2026, el Programa destacó 3 proyectos de investigación apoyados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI); la publicación de 15 libros; un coloquio internacional (Resistencias democráticas al neofascismo y neocolonialismo) con la participación de Ramón Grosfoguel, Raquel Serur y Pablo Yanez, entre otros conferencistas; actividades a favor de la igualdad de género y la multiculturalidad (el evento Democracia y crisis civilizatoria, con Rita Segato, y el 1er Foro de Diálogos, Desde los pueblos originarios); una serie de presentaciones del periódico estudiantil ¡Goooya! en diversos bachilleratos y planteles de educación superior; un Debate estudiantil interuniversitario sobre la Elección Judicial; un coloquio co-organizado con la Coordinación de Humanidades, Los retos de la democracia en México y el mundo; la 5a Feria por la democracia en las Islas de Ciudad Universitaria, inaugurada por la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed; diferentes participaciones en medios; transmisiones de podcasts y entrevistas desde las redes digitales del PUEDJS, con 131,284 seguidores; y convenios y colaboraciones con el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la UAM, la UACM, el University College of London, la Universidad de Múnich y The University of Texas, en Austin.

En el inicio de su intervención, John M. Ackerman señaló que el séptimo aniversario del Programa representa la consolidación de un proyecto académico construido desde la Universidad para impulsar la investigación, la docencia, la divulgación y la vinculación social en torno a los temas de democracia, justicia y participación ciudadana. “Para mí llegar a este momento es un sueño hecho realidad. Creamos este Programa hace siete años, y alcanzar ahora esta efervescencia, estos logros y estar rodeado de tantas investigadoras e investigadores jóvenes constituye una gran satisfacción”, expresó.

Asimismo, subrayó que los desafíos actuales demandan una respuesta colectiva y comprometida desde la academia. “Lo que está pasando en el país vecino del norte y en todo el mundo es apenas un síntoma de algo que está ocurriendo a escala global. Nos interpela y nos obliga como sociedad a trabajar en equipo, desde la pluralidad y de manera intergeneracional, para repensar y actuar en materia democrática”, afirmó.

En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos del PUEDJS ha sido contribuir a posicionar a la UNAM como un referente internacional en la reflexión y el análisis de los procesos democráticos. “Con la consolidación del PUEDJS, hemos colocado a la UNAM en el mapa en materia de estudios sobre la democracia”, sostuvo.

Por su parte, Miguel Armando López Leyva reconoció el trabajo realizado por el PUEDJS durante el último año, destacando especialmente su capacidad de vinculación con entidades universitarias e instituciones académicas nacionales e internacionales, así como su compromiso con la formación de nuevas generaciones. Entre los aspectos más relevantes del informe, subrayó el impulso que el programa ha brindado a la participación de las juventudes universitarias en los debates públicos y en la construcción de espacios de reflexión democrática.

Asimismo, resaltó la importancia del PUEDJS como un espacio plural para el diálogo y la deliberación sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. En ese sentido, afirmó: “Necesitábamos abrir un espacio plural desde la Universidad Nacional Autónoma de México para exponer distintas perspectivas y debatir sobre los retos de la democracia”.

En particular, destacó el papel del periódico estudiantil ¡Goooya! como una plataforma de expresión para la comunidad universitaria. “No solamente es el hecho de que haya un espacio abierto para que estudiantes puedan publicar, sino que se conozca y se difunda lo más ampliamente posible, y se sepa que es un espacio para universitarias y universitarios donde pueden expresar sus opiniones muy libremente”, señaló.

Finalmente, reconoció la labor del Programa en el fortalecimiento de la vida universitaria y de la cultura democrática, al señalar que “el PUEDJS es un reflejo fiel de lo que un programa en colaboración con la Coordinación de Humanidades puede hacer y debe hacer”.

Entre las personalidades invitadas destacó la presencia de la reconocida escritora y periodista Elena Poniatowska, integrante del Consejo Académico Asesor del PUEDJS, quien expresó su reconocimiento al compromiso universitario con el conocimiento, la investigación y el pensamiento crítico. “Estoy muy conmovida por el amor a la ciencia y al estudio que se tiene en esta mesa”, señaló al agradecer la invitación para acompañar la presentación del Séptimo Informe de Actividades del PUEDJS.

Durante la sesión, integrantes del Comité Directivo y destacadas personalidades de la comunidad universitaria reconocieron la labor desarrollada por el PUEDJS durante el periodo 2025-2026.

La directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León, destacó la relevancia del trabajo realizado con las juventudes universitarias y señaló que “la labor del Programa es muy importante” para fortalecer las redes de colaboración y participación dentro y fuera de la Universidad. El académico Diego Valadés reconoció “el gran trabajo hecho por John Ackerman y por su equipo” y destacó la importancia de continuar abriendo espacios universitarios para la reflexión sobre los retos contemporáneos de la democracia. Por su parte, Ricardo Pozas Horcasitas sintetizó el espíritu del Programa Universitario al afirmar que “toda batalla por la democracia es también simultáneamente una batalla por la justicia social”.

En representación de la Rectoría de la UNAM asistieron Diana Tamara Martínez Ruíz, secretaria de Desarrollo Institucional, y Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria. También se contó con la presencia de José María Serna de la Garza, Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, Hugo Casanova, coordinador de reforma institucional y prospectiva universitaria, Sonia Venegas, Directora de la Facultad de Derecho, Francés Rodríguez Van Gort, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Yunuen Tapia, Directora de la ENES Morelia, Ambrosio Velasco, Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Arturo Chávez, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, entre otras distinguidas personalidades.

Al concluir la sesión, el Séptimo Informe de Actividades del PUEDJS fue aprobado por unanimidad por las y los integrantes de su Comité Directivo, quienes reconocieron los avances alcanzados por el Programa y refrendaron su respaldo a las labores que realiza en favor de la comunidad universitaria y del fortalecimiento de la vida democrática del país.

El Informe de Actividades 2025-2026 del PUEDJS UNAM se puede consultar en la siguiente liga https://puedjs.unam.mx/wp-content/uploads/2026/06/light-INFORME-ANUAL-PUEDJS-2026.pdf, junto con el video resumen del informe disponible en https://www.youtube.com/watch?v=nGUs2A4lOeE