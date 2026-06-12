Carmen Lilia Impulsa Vivienda Social Para Mujeres Jefas de Familia Con Programa Hogar Propio

Con sensibilidad social y resultados que transforman vidas, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas entregó las primeras 15 viviendas del programa “Hogar Propio: Un patrimonio para tu familia”, beneficiando en esta primera etapa a mujeres jefas de familia que todos los días sacan adelante a sus hijos con trabajo, sacrificio y determinación.

La entrega de estas viviendas representa la primera etapa de un proyecto integral que contempla la construcción de 115 hogares a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), con una inversión inicial superior a los 11 millones de pesos, transformando recursos públicos en patrimonio y bienestar para familias que durante años aspiraron a contar con un hogar propio, seguro y con servicios básicos.

«Desde el primer día de nuestra administración, trazamos una ruta muy clara: transformar verdaderamente la vida de las familias neolaredenses, abrazando con la mayor de las fuerzas a quienes más lo necesitan», afirmó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar una política nacional de vivienda con enfoque social que está transformando la vida de miles de familias, y destacó que Nuevo Laredo se suma a esta visión de bienestar mediante acciones concretas que fortalecen el acceso a un hogar digno y la construcción de patrimonio para quienes más lo necesitan.

“Este programa es completamente municipal, pero también reconocemos el esfuerzo que realiza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a través de las Viviendas para el Bienestar, que ya se están construyendo y que permitirán que miles de familias accedan a una vivienda digna,” añadió Canturosas.

Destacó que este programa refleja los principios de un gobierno que trabaja para cerrar brechas sociales y generar oportunidades reales de desarrollo, sumándose a los esfuerzos nacionales que promueven el acceso a la vivienda como una herramienta para fortalecer el tejido social, combatir el rezago habitacional y brindar certeza patrimonial a miles de familias.

“El mayor valor de todo este esfuerzo, no cabe duda, es la tranquilidad absoluta de saber que sus familias ya cuentan con un espacio seguro, un refugio enteramente suyo; tener un hogar propio transforma por completo la perspectiva de la vida; otorga una paz invaluable saber que sus hijos e hijas cuentan con un techo seguro donde crecer, donde desarrollarse y donde soñar en grande”, resaltó la alcaldesa.

La entrega de estas viviendas se enmarca en una estrategia integral que coloca a Nuevo Laredo como referente en políticas municipales de desarrollo urbano con sentido social; a través del IMVISU, el municipio ha mantenido durante décadas una visión de crecimiento ordenado y acceso a la vivienda, siendo el único en Tamaulipas con un instituto propio especializado en esta materia, con más de 4 mil 300 viviendas construidas desde su creación.

Durante la ceremonia, varias de las beneficiarias compartieron testimonios sobre el impacto que tendrá este programa en sus vidas y en las de sus familias. “Ya no vamos a andar rentando ni viviendo en casa de alguien más. Mis hijos siempre me preguntaban cuándo tendríamos nuestra casita y hoy ese sueño se hizo realidad”, agregó Elisa Guzmán, beneficiada que aprecia finalmente contar con una vivienda propia para ella y sus hijos.

La alcaldesa, también resaltó el respaldo que el gobernador Américo Villarreal Anaya, ha brindado durante su gestión a las familias de Nuevo Laredo, a través de programas de bienestar.

Cada una de las viviendas entregadas cuenta con un valor aproximado de 740 mil pesos, representando mucho más que una inversión material: significa estabilidad, seguridad y la posibilidad de que niñas, niños y jóvenes crezcan en un entorno que favorezca su desarrollo integral.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirma su convicción de que el bienestar comienza en el hogar y que la transformación social se construye garantizando derechos, fortaleciendo a las familias y generando condiciones para que nadie se quede atrás.