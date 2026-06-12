Ante la peor crisis de socavones, la seguridad es primero

*Para acelerar la recuperación de la infraestructura dañada se requiere una inversión estimada en cientos de millones de pesos

La peor crisis de socavones que ha enfrentado el sur de Tamaulipas sigue representando uno de los mayores desafíos para la infraestructura hidráulica de la región. Los hundimientos registrados en distintos puntos de la zona conurbada demuestran que se trata de un problema que requiere atención permanente.

Los casos en los que automóviles y vehículos pesados han resultado afectados por hundimientos son una muestra de los riesgos que esta situación representa para la integridad de las personas y su patrimonio.

Por ello, COMAPA Sur, con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mantiene como prioridad la detección y atención de socavones para reducir riesgos y proteger a las familias de Tampico y Ciudad Madero.

Para acelerar la recuperación de la infraestructura dañada se requiere una inversión estimada en cientos de millones de pesos. Mientras se gestionan alternativas para afrontar este reto histórico, los trabajos continúan de manera constante en los puntos que representan mayor riesgo.

Al mismo tiempo, existe una responsabilidad que no puede descuidarse: garantizar el abastecimiento de agua potable para miles de hogares. Por ello, las acciones deben avanzar de manera responsable, sin comprometer la operación que permite captar, potabilizar y distribuir el recurso.

Con el apoyo del Gobierno del Estado se continuará avanzando de manera gradual, responsable y sostenida para enfrentar este desafío.