“COLONIAS UNIDAS la fuerza ciudadana del cambio en Ciudad Madero”. GIL GALLEGOS

*Somos una Organización Ciudadana que ha cambiado la vida de cientos de maderenses.

Al encabezar la primera reunión ciudadana de “Colonias Unidas por Amor a Ciudad Madero”, Gil Gallegos, aseguro con son la fuerza ciudadana que buscara un cambio verdadero en la urbe petrolera, porque esta organización va a trascender.

Al hablar ante un nutrido grupo de ciudadanos que asistieron al acto, Gil Gallegos, fue claro; al asegurar que esto va trascender porque a Ciudad Madero, ya viene un cambio de generación, eso se los aseguro.

Luego aclaro; “a mí no me interesa que hayan robado, que hayan hecho, que se comieron otras personalidades, el mensaje –dijo es muy claro- yo no soy una autoridad fiscal, ni de la inteligencia financiera como para andarlos persiguiendo.

Nosotros dijo desde que se pise hasta adelante, esto será un borrón y cuenta nueva. Y ya a ellos que los juzgue Dios, a nosotros no nos interesa perseguir a nadie.

Gil Gallegos, fue tajante al hablar ante los ciudadanos, lo que nos interesa es sacar adelante al municipio, calles, alumbrado y las necesidades de todas las colonias.

Lo desatapan para la alcaldía.

Al acto asistieron representantes de 92 colonias maderenses y los que hablaron de manera espontánea, le sugirieron que se lanzara por la alcaldía.

Los participantes en el Dialogo Ciudadano Con Gil Galles, le sugirieron que siga trabajando como hasta ahora y algunos dieron testimonio del apoyo y las gestiones que este líder social ha realizado en bien de la ciudadanía, como gestor de acciones y sobre todo con el apoyo al más necesitado.

Los maderenses decidimos este proyecto que hoy es una fuerza ciudadana con un proyecto de cambio por amor a la ciudad.

Para finalizar acordaron que las reuniones ciudadanas continuaran adelante