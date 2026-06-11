Causo temor mancha de crudo en paso El Chachalaco

*Este incidente local se suma a la emergencia que ha sufrido el Golfo de México a lo largo de 2026

Verónica Alejandra, quien reside en la Unidad Deportiva de Ciudad Madero y diariamente se traslada a trabajar a la zona del paso de lancha, relató que durante la mañana de ayer observó una extensa mancha de aceite sobre el agua.

La entrevistada señaló que el derrame desprendía un fuerte olor y que la mancha era visible en una amplia área. De acuerdo con lo que pudo observar, el hidrocarburo aparentemente provenía de una embarcación que estaba derramando combustible o aceite.

“Sí se veía mucho y ahorita todavía huele demasiado”, comentó.

Verónica indicó que tenía tiempo sin registrarse una situación similar en el lugar. Asimismo, mencionó que observó presencia de personal de la Marina realizando revisiones, aunque no pudo confirmar si había trabajadores efectuando labores de limpieza en la zona.

A pesar de la presencia de la mancha, el servicio del paso de lancha continuó operando con normalidad. La entrevistada explicó que por la mañana observó claramente la contaminación y que, al regresar alrededor de las 2:30 de la tarde, la mancha negra aún permanecía visible sobre el agua.

Actualmente, señaló que ya no se observa la mancha y que las condiciones aparentan haberse normalizado.