Refuerzan seguridad en Playa Miramar con 25 elementos de la Guardia Estatal

Por Diana Alvarado

La Guardia Estatal desplegará un operativo especial de vigilancia en Playa Miramar con ocho patrullas y alrededor de 25 elementos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes durante el periodo vacacional.

El delegado regional de la Guardia Estatal en la zona sur de Tamaulipas, Óscar Infante Sierra, informó que seis unidades permanecerán de manera fija en el máximo paseo turístico: dos del Grupo Especial, dos asignadas a Ciudad Madero y dos de la Delegación Regional, además de otras patrullas que reforzarán los recorridos de vigilancia.

Explicó que, además de los patrullajes en vehículos, los elementos realizarán recorridos a pie para fortalecer la proximidad con la ciudadanía y brindar una respuesta oportuna ante cualquier incidente.