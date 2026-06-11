Realizarán callejoneada de solteras y solteros en Tula

*Ven a vivirla a este Pueblo Mágico, el próximo 13 de junio, después del partido de fútbol Brasil-Marruecos

Tula, Tamaulipas. – En el Pueblo Mágico de Tula, solteras y solteros recorrerán sus calles empedradas al ritmo de música en vivo, entre risas y buena vibra, con la realización de una callejoneada el próximo 13 de junio, después del partido Brasil-Marruecos.

Así lo informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas destacó las transmisiones que se realizan en los Pueblos Mágicos, donde además se realizan actividades recreativas y concursos familiares, como carreras con balón, dinámicas de equilibrio, además otras actividades de convivencia.

El funcionario estatal explicó que, en Tula, una vez concluida la transmisión del partido correspondiente al Mundial de Futbol 2026 entre Brasil y Marruecos, programado para las 16:00 horas, dará inicio la celebración de la Callejoneada.

Esto forma parte de las tradiciones del municipio, con lo que el próximo 13 de junio se llevará a cabo la tradicional Callejoneada, en celebración de San Antonio de Padua.

Este evento reúne cada año a solteras, solteros y visitantes que disfrutan de un ambiente festivo acompañado de banda musical, burro bar, mojigangas y jarritos, preservando una de las tradiciones más representativas del municipio.

El recorrido culminará en las instalaciones de la Feria del Pueblo, donde se contará con la presentación de un grupo norteño en el teatro del recinto, ofreciendo un ambiente de convivencia y entretenimiento para todos los asistentes, con lo que Tamaulipas seguro te enamora.