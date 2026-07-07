Existe Fondo Especial para Atender Contingencias Naturales en Tampico

*Son 15 mdp que el municipio destinó para la población que se encuentre inmersa en una situación de riesgo por condiciones climáticas o emergencia

Raúl Gallegos

El Gobierno Porteño decidió destinar 15 millones de pesos para atender a la población ante cualquier fenómeno natural o emergencia, señaló la Secretaria de Finanzas Silvia Santamaría Góngora

Explicó, que el año pasado el cabildo autorizó una bolsa de 18 millones de pesos que se usó para la compra de despensas, equipo e insumos que se usaron en la temporada de lluvias, que incluso provocó varias crecientes en el Rio Pánuco y sistema lagunario.

Mencionó, que ese presupuesto se utiliza en todas las colonias que son susceptibles de inundaciones o bien sí la población requiere de alguna atención prioritaria derivado de los fenómenos climáticos.

Santamaría, dejó claro que en el último bimestre del año se lleva a cabo un balance para conocer sí el recurso se empleó en su totalidad o quedó algún remanente.

«Como el año pasado, que se utilizó para la compra de equipo motriz en el fin de año. Es un presupuesto que está destinado para las familias que necesitan atención durante una emergencia», declaró

La encargada de las finanzas en la ciudad, enfatizó que dicho recurso está «congelado» y es utilizado únicamente para ese concepto.