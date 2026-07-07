Captan a mujer que presuntamente robó un celular

*En tienda de uniformes quirúrgicos de Altamira.

José Juan Tomas

Altamira, Tamaulipas. — Una mujer fue captada por las cámaras de videovigilancia de una tienda de uniformes quirúrgicos tras presuntamente apoderarse de un teléfono celular la mañana del pasado domingo en un establecimiento ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, en la zona centro de Altamira.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, se trata de una persona del sexo femenino, de complexión robusta y estatura baja, quien ingresó al negocio haciéndose pasar por clienta.

Según la información proporcionada por los propietarios, la mujer habría aprovechado un momento de descuido de la empleada para tomar el equipo telefónico y posteriormente abandonar el establecimiento.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad, material que podría ser utilizado para identificar a la presunta responsable y presentarlo ante las autoridades competentes como parte de la investigación.

Los afectados hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a la mujer o contar con información que contribuya a su localización, la hagan del conocimiento de las autoridades correspondientes.