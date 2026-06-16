Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Fideicomiso Universitario

Porque desde el 22 de mayo pasado fue publicado el Decreto Gubernamental mediante el cual fue autorizada la constitución y se fijaron las bases para el funcionamiento del Fideicomiso de Administración e Inversión, Fondo para el Fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, este lunes fue instalado el Comité Técnico del mismo, en una reunión ordinaria a la que asistió el titular del Poder Ejecutivo, doctor Américo Villarreal Anaya, y el rector Dámaso Anaya Alvarado.

El artículo tercero del Decreto precisa que el objeto general del fideicomiso consiste en la administración e inversión de los recursos aportados al mismo por la Secretaría de Finanzas, provenientes del Fondo de Inversiones de la Universidad, retornando los rendimientos financieros que se deriven para la inversión en infraestructura, becas, tecnología e investigación pertinente con impacto regional, así como en proyectos estratégicos afines a la función sustantiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La sesión de instalación del Comité Técnico se realizó en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, mismo que, de conformidad con el Decreto de creación, está conformado por el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González; la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván; el doctor Miguel Ángel Valdés García, por el Gobierno del Estado; y, por la Universidad, el rector Anaya Alvarado, el secretario de Finanzas, Eduardo García Fuentes, y Fidel Gallardo Aguilar, como representante del Patronato Universitario.

El punto relevante de dar cumplimiento al Decreto mediante el cual se creó el fideicomiso tiene que ver con el establecimiento de un nuevo instrumento que será modelo de gobernanza, transparencia y responsabilidad financiera, con reglas de operación e inversiones claras respecto a los recursos de la Autónoma de Tamaulipas.

Villarreal Anaya comentó que el fideicomiso es una estrategia humanista para el entendimiento y acompañamiento con el fin de aplicar los recursos de forma eficiente, ya que permitirá a la Universidad recuperar rendimientos de sus recursos y dará mayor profesionalismo y seguridad en la administración.

Se gana mucho en transparencia, facilita el seguimiento cercano por parte del Gobierno del Estado y de la propia Universidad en el desarrollo de programas y proyectos prioritarios que potencializarán beneficios para el crecimiento de la institución.

En su oportunidad, el rector Anaya Alvarado reconoció el liderazgo y la visión estratégica del mandatario tamaulipeco, porque impulsa la transformación institucional mediante los instrumentos legales pertinentes para consolidar un Tamaulipas más justo y transparente.

Existe una forma responsable de gobernar y es poner por encima de todo el interés de la sociedad; y, como la Universidad alcanza esa condición, es parte del desarrollo de Tamaulipas, para lo cual deben ponerse sobre la mesa todos los instrumentos que sirvan para elevar la confianza de la población en la institución que forma los profesionistas que las regiones económicas del estado demandan.

La instalación del Comité Técnico es el punto final de una serie de elementos que se conjugaron en una línea de tiempo que comenzó desde el año pasado, con la publicación del Decreto 66-565, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 50, por el cual se aprobó la adición del artículo 162 Bis a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la adición del artículo 42 Bis a la Ley del Gasto Público.

En ellos se señala que los órganos autónomos estarán impedidos para realizar inversiones en títulos o acciones en bolsa sujetos a riesgos o variación de mercado; a partir de lo cual fueron emitidos los lineamientos para la recepción, concentración, registro y seguimiento de los recursos reintegrados o derechos cedidos a la Secretaría de Finanzas, que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado número 151 del 17 de diciembre del año pasado, mismos que prevén la instalación del Comité Técnico.

Por otro lado, antes de la reunión con funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el gobernador Villarreal Anaya estuvo en los honores a la Bandera de este inicio de semana laboral en la cancha Enrique Borja de la Unidad Deportiva del centro de la ciudad, en donde el Instituto Tamaulipeco del Deporte dio a conocer los grandes logros que en materia de competencias deportivas han tenido jóvenes en muchas disciplinas.

El gobernador abanderó al equipo de béisbol que competirá en el torneo Latinoamericano juvenil y que representa a Matamoros. En el evento, el secretario de Obras Públicas, ingeniero Pedro Cepeda Anaya, hizo un recuento de las obras realizadas por la administración estatal y que ahora son espacios públicos para la práctica deportiva requerida por los habitantes de la entidad.