#DESDELAFRONTERA

POR #PEDRONATIVIDAD

178 AÑOS DESPUÉS…

Hace 178 años, cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo modificó para siempre el mapa entre México y Estados Unidos, un grupo de familias de la antigua Villa de San Agustín de Laredo enfrentó una decisión que marcaría la historia. Podían quedarse donde estaban o cruzar el Río Bravo para seguir siendo mexicanos.

Eligieron a México.

No fue una decisión sencilla. Dejaron propiedades, certezas y comodidades. Pero conservaron algo que para ellos tenía más valor, su identidad, sus raíces y su amor por la patria.

Así nació Nuevo Laredo.

Por eso resulta imposible hablar de esta ciudad únicamente en términos geográficos o comerciales. Su origen está ligado a uno de los actos de patriotismo más extraordinarios registrados en la historia fronteriza de nuestro país.

Esa herencia fue recordada durante la conmemoración del 178 aniversario de la fundación de la ciudad, encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien destacó precisamente ese legado de valentía que sigue definiendo el carácter de los neolaredenses.

Y es que la historia no solamente sirve para recordar el pasado.

También sirve para entender el presente.

Porque si aquellos fundadores cruzaron un río para defender su identidad mexicana, las nuevas generaciones tienen hoy el reto de seguir construyendo una ciudad competitiva, moderna y capaz de aprovechar la enorme ventaja estratégica que le otorgó la geografía.

Los resultados están a la vista.

Nuevo Laredo no solamente es la principal frontera comercial de América Latina. Es también una ciudad que continúa creciendo en infraestructura, inversión, desarrollo urbano y oportunidades económicas.

Mientras muchas ciudades luchan por encontrar una vocación productiva, Nuevo Laredo la tiene perfectamente definida. Es la puerta del comercio internacional de México y uno de los motores económicos más importantes del país.

Por eso la celebración de este aniversario tuvo un significado especial.

No se trató únicamente de recordar una fecha histórica.

Se trató de reconocer que aquella decisión tomada en 1848 sigue generando consecuencias positivas casi dos siglos después.

Y en medio de esa celebración apareció otro símbolo que conecta pasado y presente, el centenario del Reloj Público de la Plaza Hidalgo.

Cien años observando la vida de la ciudad.

Cien años viendo desfilar generaciones enteras.

Cien años siendo testigo silencioso de la transformación de Nuevo Laredo.

Mientras los gobiernos cambian, las administraciones van y vienen y la política sigue su curso, el viejo reloj permanece ahí, recordando que las ciudades verdaderamente grandes son aquellas que saben respetar su historia sin dejar de mirar hacia adelante.

Quizá por eso la mejor definición de Nuevo Laredo no está en sus puentes internacionales, ni en sus cifras aduaneras, ni siquiera en su enorme importancia económica.

Está en el espíritu de aquellos hombres y mujeres que decidieron cruzar un río para seguir siendo mexicanos.

Ese mismo espíritu que hoy mantiene a esta frontera creciendo, avanzando y enfrentando nuevos desafíos.

Porque 178 años después, Nuevo Laredo sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, construir oportunidades.

Y eso, en estos tiempos, también es una forma de patriotismo.

Feliz cumpleaños, Nuevo Laredo.

178 años de historia, orgullo, trabajo y amor por México.

Que sigan sonando las campanas del viejo reloj de la Plaza Hidalgo, marcando el paso de una ciudad que nació de una decisión valiente y que hoy sigue escribiendo páginas de grandeza en la historia de Tamaulipas y de México.

OBRAS QUE NO SE VEN, PERO SE SIENTEN

Todos los gobiernos realizan obras que lucen mucho porque se ven. Un puente, una plaza remodelada, una avenida pavimentada. Y hay otras que casi nadie presume porque están debajo de la tierra, enterradas entre concreto, tuberías y kilómetros de infraestructura. Sin embargo, son precisamente esas obras invisibles las que terminan cambiando la vida de una ciudad.

Cuando Carmen Lilia Canturosas asumió la alcaldía de Nuevo Laredo tomó una decisión que pocos gobiernos se atreven a tomar, invertir millones de pesos en resolver problemas históricos que no daban votos inmediatos, pero sí dolores de cabeza permanentes a miles de familias. Hablamos de drenajes colapsados, colectores sanitarios obsoletos y sistemas pluviales insuficientes que durante décadas convirtieron cada tormenta en una pesadilla.

Muchos cuestionaron en su momento esas inversiones. Algunos preguntaban dónde estaban las grandes obras visibles. La respuesta estaba precisamente debajo de sus pies.

El secretario de Obras Públicas, Carlos de Anda, realizó un recorrido de supervisión por diversos puntos del Canal Pluvial Concordia, verificando el funcionamiento de una infraestructura que hoy demuestra su utilidad. Desde el tramo ubicado entre Municipio Libre y Laguna Madre, pasando por Lago de Chapala, la colonia Los Aztecas y hasta llegar a El Laguito, el funcionario constató que el agua sigue su curso natural gracias a un sistema que recibe mantenimiento constante y que fue diseñado para responder durante las lluvias.

Lo interesante es que el recorrido no fue una simple gira de protocolo. Fue una demostración práctica de que la inversión pública está funcionando.

El caso del Canal Concordia es un ejemplo claro. Detrás del flujo aparentemente normal del agua existe una combinación de planeación, limpieza, desazolve, retiro de carrizo, basura y sedimentos, además de una infraestructura hidráulica que durante años fue fortalecida por la administración municipal.

Pero quizás el dato más importante es otro.

Hoy Nuevo Laredo cuenta con sistemas sanitarios y pluviales separados. Parece una cuestión técnica, pero representa una diferencia enorme para la salud pública, la eficiencia del drenaje y la capacidad de respuesta durante las precipitaciones intensas.

Por eso el recorrido de Carlos de Anda deja una conclusión inevitable, Carmen Lilia no se equivocó cuando decidió apostarle a la infraestructura hidráulica de la ciudad. Los millones invertidos bajo tierra hoy están dando la cara sobre la superficie… ¿Qué, no?, NOS LEEMOS.

Comentarios: pedropnatividad@gmail.com