Lidera Tamaulipas la producción nacional de carbón vegetal

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El estado de Tamaulipas se posiciona como líder nacional en la producción de carbón vegetal, resultado del trabajo coordinado entre productores, autoridades estatales y el aprovechamiento responsable de los recursos forestales.

El subsecretario de Fomento Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó que este proyecto productivo inicia con la participación de 13 titulares de aprovechamientos forestales, quienes representan a 336 familias dedicadas a esta actividad en los municipios de Casas, Soto la Marina, Llera y Abasolo, regiones que concentran la mayor superficie autorizada para la producción de carbón vegetal en la entidad.

El Gobierno del Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, destacó que durante los últimos diez años la entidad ha mantenido una producción estable de aproximadamente 20 mil toneladas anuales, de acuerdo con datos de la SEMARNAT.

“Actualmente, Tamaulipas cuenta con una superficie autorizada de 67 mil 592 hectáreas distribuidas en 16 municipios, lo que lo coloca como el segundo lugar nacional en volumen autorizado, con 2 millones 045 mil metros cúbicos para la producción de carbón vegetal”,

informó.

Asimismo, Amaya García dijo que, como parte del fortalecimiento de la cadena productiva, se impulsa la empacadora de carbón vegetal “El Bernal”, cuyo objetivo central es dar valor agregado a la producción primaria, garantizando precios justos y estables para las y los productores, además de asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de aprovechamiento sustentable.

El Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo forestal sostenible, el impulso a las comunidades productoras y la consolidación de esquemas que fortalezcan la economía rural bajo criterios de legalidad y sustentabilidad.