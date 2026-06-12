Funcionarios de Ciudad Madero realizan convivencia para ver el partido de la Selección Mexicana.

Cd. Madero, Tamaulipas. – En medio de la agenda de trabajo en el ayuntamiento de Madero se realizó una pausa para seguir y disfrutar el partido de la Selección Mexicana, en un ambiente de convivencia y apoyo al representativo nacional.

Durante la transmisión del encuentro, integrantes de la administración municipal y miembros del Cabildo se reunieron con el alcalde Erasmo González Robledo para compartir un momento de esparcimiento, demostrando su respaldo al combinado tricolor y sumándose al entusiasmo que genera el fútbol entre la afición mexicana.

La actividad permitió fortalecer la convivencia entre los servidores públicos, quienes aprovecharon el espacio para disfrutar del encuentro deportivo y alentar a la Selección Mexicana en su participación internacional.

Las autoridades destacaron que este tipo de momentos contribuyen a fortalecer la unidad y el compañerismo, sin descuidar las responsabilidades y compromisos de trabajo que se desarrollan en beneficio de la ciudadanía.