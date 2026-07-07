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Insisten Autoridades a Población Cuidarse de las Altas Temperaturas

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*El calor extremo seguirá y con ello el riesgo de que pueda haber algún deceso

Raúl Gallegos

Tomar mucha agua y revisar qué tipo de alimentos son perecederos son rubros que pide la comisión de salud del cabildo porteño, a la población tener muy presentes en esta temporada de altas temperaturas.

Sobre el tema, la edil porteña Dorena Caballero Bonilla, expresó que julio será de mucho calor y ante dicho panorama, recomendó la ingesta de abundante agua para evitar la deshidratación o golpe de calor.

Remarcó, que afortunadamente en la zona sur no se han suscitado decesos por ese tema, sin embargo, recalcó la importancia de que la sociedad no se arriesgue a sufrir un padecimiento de ese tipo.

Resaltó, que otro de los rubros no menos importantes es cuidar qué tipo de alimentos se consumen en la vía pública o incluso en casa, pues en estos momentos al mínimo contacto con el calor tienden a descomponerse rápidamente.

«Hay que recordar que están a la orden las enfermeras diarreicas y en la ingesta de alimentos deben ser cuidadosos, además de las respiratorias por el cambio de clima», detalló

Puntualizó, que la población vulnerable sigue siendo menores y adultos mayores, de ahí la necesidad de que se mantengan lejos de los rayos solares por lo menos de 11 de la mañana a 5 de la tarde.

Finalmente, comentó que el municipio mantiene los módulos de hidratación con vida suero oral en plazas públicas y puntos estratégicos, cuando la temperatura incrementa más de los 35 grados, además de la importancia de usar ropa clara, gorra o sombrero y protector solar.

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