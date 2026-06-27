T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

GOBERNADOR APOYA A TRABAJADORES DEL SNTSS, A TRAVÉS DE SUBSIDIOS VEHICULARES: MARCELO OLÁN

X.-Con esta acertada medida, “se consolida alianza del Estado con el sector sindical, destacó el director de Oficinas Fiscales”

UNA vez más, se consolida el noble y digno deseo y apoyo del Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya, hacia a los trabajadores sindicalizados del Seguro Social (SNTSS), “al firmarse importante convenio”, con la finalidad de reactivar los subsidios vehiculares y, los trabajadores organizados de esta Institución hospitalaria, “reciban los descuentos fiscales” hasta el próximo 31 de julio y “pongan al corriente los documentos de sus unidades motores”.

AL señalar y sostener lo anterior el Lic. Marcelo Olán Mendoza director de las Oficinas Fiscales en Tamaulipas, en la breve, pero sustanciosa entrevista con quien esto escribe, explicó a detalle que, “en un Movimiento Estratégico, como el que hoy se instrumenta para favorecer a la clase trabajadora del SNTSS; se vislumbra el interés firme y solidario de quien con acierto y buenos deseos lleva a Tamaulipas por el mejor sendero, en cuya firme tarea del Gobernador Américo Villarreal, igual hace su valiosa aportación el Secretario de Finanzas Lic. Carlos Irán Ramírez González.

HAY que señalar que, “en el marco de este acuerdo de alto impacto social”, la Dirección de las Oficinas Fiscales del Estado, encabezada por el Lic. Marcelo Olán Mendoza, anunció con clara certeza, “la valiosa reactivación formal del programa de descuentos vehiculares”, los que originalmente habían concluido el pasado mes de mayo; pero, con esta medida, “la actual administración estatal, extiende de manera excepcional la vigencia de los estímulos hasta el próximo 31 de julio”, confirmando el Gobernador Américo Villarreal “su firme propósito con el fin de mitigar la carga financiera sobre la economía de las familias de la base trabajadora de la Sección X del SNTSS”.

EN OTRA de sus exposiciones, el Lic. Marcelo Olán Mendoza puntualizó que, “el núcleo de esta iniciativa radica en premiar la responsabilidad fiscal de la ciudadanía”; porque dijo que, este tipo de sinergias institucionales, (reflejan el rostro humano y solidario del proyecto político que encabeza el ejecutivo estatal, “al priorizar el apoyo directo a la economía popular por encima de criterios puramente recaudatorios”, estableciéndose que, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, “siempre ha tenido el firme ideal de trabajar para servir y respaldar al pueblo tamaulipeco” y, hoy, una vez más lo está confirmando, al tributar esta medida de apoyos fiscales a los integrantes del SNTSS, destacó el entrevistado.

OLÁN MENDOZA, hizo un paréntesis, para con lujo de detalles, manifestar que, “los alcances técnicos del convenio, es uno de los beneficios más importantes, para que todos aquellos ciudadanos que estén al corriente con sus contribuciones, tengan un 30 por ciento de descuento en sus trámites, cuyo programa, vence el día 31 de julio»; aludiendo el funcionario estatal que, “esta bonificación representa un respiro significativo para el bolsillo de los contribuyentes cumplidos, incentivando la cultura del pago oportuno en toda la geografía tamaulipeca”.

EL TITULAR de las Oficinas Fiscales, “hizo además, un valioso espacio para reconocer públicamente la gestión del secretario general de la Sección X del SNTSS, el Dr. Jorge González, y agradeció la apertura al diálogo y la invitación del líder sindical”, destacando que, el liderazgo y el compromiso de la dirigencia gremial resultaron ser piezas fundamentales, para, naturalmente, articular un beneficio real que impacte de manera directa, en las condiciones de vida de miles de familias del sector salud.

Y, LO que esencialmente, se distingue en este escenario es que, “las autoridades fiscales manifestaron su profunda admiración hacia la vocación de servicio que caracteriza a la base trabajadora del sindicato”, calificando su entrega diaria como un pilar indispensable para garantizar el bienestar sanitario del estado, además, Olán Mendoza aprovechó el foro para recordar que, “sigue vigente el esquema especial de regularización para propietarios de vehículos de modelos 2012 a 2017, quienes podrán liquidar la totalidad de sus adeudos pendientes mediante un atractivo pago único”·.

FINALMENTE, el director de las Oficinas Fiscales del Estado explicó que, “todos aquellos ciudadanos que tienen vehículos del 2012 al 2017, (deban lo que deban), con 5 mil 990 pesos se pondrán al corriente; puntualizando que, “hay muchas familias que por muchos años no habían podido regularizar sus vehículos y hoy están aprovechando este beneficio en distintos municipios de la entidad tamaulipeca».

Por hoy es todo y hasta mañana.

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