Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Tampico, punto de convergencia

En Tampico, este fin de semana laboral hubo mucha actividad de instancias gubernamentales, las cuales quedaron sumadas a la gran dinámica empresarial, social y hasta turística. Es el punto de convergencia ideal para acuerdos que impactan de forma positiva a nivel estatal y nacional.

El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, fue anfitrión de sus homólogos de todo el país, quienes acudieron a la reunión 370 de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 2026.

Por parte de la Federación acudieron el responsable de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Renoir Baca, y el tesorero de la Federación, Roberto Carlos Fernández González, quienes dialogaron y establecieron compromisos de mayor coordinación.

La sesión de trabajo del encuentro más destacado del federalismo hacendario de México fue útil al compartirse experiencias y facilitar la coordinación con las instancias financieras del Gobierno de la República.

De acuerdo con las palabras del secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, se generó la oportunidad de construir acuerdos para que, desde la hacienda pública, surjan herramientas de desarrollo, estabilidad y bienestar para las familias; lo cual, además, es la visión del doctor Américo Villarreal Anaya.

Dentro de la misma reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se realizó el Foro de Gestión Integral de Riesgos, con temas como la prevención, el aseguramiento y los mecanismos financieros para mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias. Por ello, estuvieron representantes de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la misma SHCP, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y de AGROASEMEX, a efecto de revisar todos los mecanismos de operación.

También, en el sur de la entidad, estuvo la secretaria de Salud del Gobierno del Estado, la doctora Adriana Hernández Campos, para revisar junto con las instituciones locales de salud de Tampico, Mante, Madero y Altamira, con la participación de las alcaldesas del puerto, Mónica Villarreal Anaya, y de la zona cañera, Patricia Chío de la Garza; además de los alcaldes de Madero, Erasmo González Robledo, y de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

En la sesión de trabajo fueron revisados todos los componentes mediante los cuales se ha logrado reducir los casos de dengue en la región de manera significativa; sin embargo, ante la posibilidad de que haya un repunte, determinaron redoblar el trabajo, lograr mayor participación de la ciudadanía y reducir los índices vectoriales, esto último para ganarle la carrera a la transmisión del virus del dengue.

En términos reales, las próximas semanas son cruciales para evitar que haya más casos de la enfermedad y escenarios como los vividos en 2024, 2020 o 2013.

La cantidad de casos confirmados en la entidad corresponde en su mayor parte a la zona conurbada y a Mante, que, aunque son pocos comparados con los del año pasado y antepasado, hacen que las medidas preventivas nunca estén de más. Será satisfactorio que, al reducir a su máxima expresión los criaderos mediante acciones como la abatización, fumigación y descacharrización, y con el cuidado individual, en 2026 se consolide un gran triunfo sanitario, municipal y ciudadano contra el dengue.

Otro secretario del gabinete del doctor Américo Villarreal Anaya que estuvo en el sur de la entidad fue el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, al acudir a la reunión del Consejo de la COMAPA Sur de Tampico-Madero, de acuerdo con la información generada en aquella región.

Al inicio de la semana venidera, el lunes para ser exactos, el puerto jaibo mantiene la movilidad de participantes en eventos de interés para la entidad, porque el gobernador Villarreal Anaya estará allá para revisar avances sobre la Agenda 2030.

Por cierto, el titular del Poder Ejecutivo anduvo en la capital del país para la reunión de mandatarios estatales con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con quien, según los comentarios de Villarreal Anaya en redes sociales, trató temas de salud y bienestar, mismos que se traducirán en crecimiento de programas para las y los tamaulipecos.

Y es que la presidenta dialogó con los gobernadores de los 24 estados que tienen el programa IMSS-Bienestar, a efecto de evaluar avances en la implementación del sistema de salud universal y gratuito. Los trabajos de los ejecutivos se llevaron a cabo en Palacio Nacional, con la idea básica de garantizar atención médica de calidad y supervisar resultados mes a mes.

Los otros

Las y los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del Congreso del Estado, que lidera el legislador Humberto Prieto Herrera, trabajaron en el dictamen de casi 200 cuentas públicas del año antepasado, con la información presentada por la dependencia que encabeza el Mtro. Francisco Noriega Orozco.

Según el procedimiento legislativo, sigue el análisis en el pleno del Congreso del Estado para que se voten y sean aprobadas o reprobadas, en el entendido de que las que no pasen requerirán la intervención de otro tipo de autoridades, como la Fiscalía, una vez que se presenten las propuestas de investigación para determinar responsabilidades a quienes no ejercieron de manera correcta los recursos públicos durante sus encargos.

El asunto es que son muy pocos los dictámenes de cumplimiento; entre ellos, los relativos a los tres Poderes del Estado y varios organismos autónomos, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral, los tribunales Electoral y de Justicia Administrativa, la Comisión de Derechos Humanos y la mayor parte de los fideicomisos y empresas paraestatales.

De los ayuntamientos, aparecen como correctas las cuentas de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, y la del altamirense Armando Martínez Manríquez.

De ahí en fuera, hay más de 170 cuentas en sentido de no cumplimiento; así que la próxima semana será interesante, porque faltaron comprobaciones y solventaciones