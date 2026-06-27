ENROQUE

ENCUESTAS EXCLUYENTES

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Las encuestas son instrumentos para recopilar datos sobre variables específicas mediante preguntas estructuradas, que, en el caso de los procesos electorales, permiten conocer las preferencias ciudadanas de partidos políticos y candidatos, cuando se realizan con seriedad.

Sin embargo, si no se ajustan a los métodos científicos y técnicas del levantamiento de datos, los resultados pueden ser imprecisos o incluso alejados de la realidad.

Tocamos el tema debido a que la encuestadora RUBRUM se ha convertido, al menos en el caso de los aspirantes del PAN a la alcaldía de Tampico, en una firma excluyente. Por motivos que ignoramos, cada vez que difunde el resultado de uno de sus sondeos de opinión solo incluye a tres de los aspirantes y deja fuera a otro de los interesados.

En la realizada entre el 17 y 22 de junio, por ejemplo, como en las anteriores, indica que ¿si hoy fueran las elecciones para elegir al próximo alcalde de Tampico por cuál partido votaría usted? el 37.4 por ciento contestó que, por Morena, el 31.1 que, por el PAN, el 7.9 por el PRI el 6.2 por el MC, el 2.1 por el PT, el 1.8 por el Verde y el 13.5 que por ninguno.

Cuando se refiere a los punteros del proceso selectivo de Acción Nacional menciona que el ex alcalde Chucho Nader encabeza las simpatías populares con un 46.8 por ciento, seguido del diputado Pepe Schekaibán Ongay, con un 11.8 y a Rosa María González Azcárraga con 4.4 puntos porcentuales y que el 30.3 aún no decide.

Como en las mediciones que le precedieron no menciona al ex diputado Edmundo Marón, quien, además de que hace meses levantó la mano para decir que buscaría la candidatura, otras encuestadoras lo colocan en un empate técnico con el diputado federal Nader Nasrallah.

Los simpatizantes de este último preguntan cuál o cuáles son las razones por las que la casa aludida siempre omite a Món de la pesquisa, a pesar de que, como sucede con Chucho, es otro de los precandidatos de peso a la presidencia municipal.

ORDEN DE PRION CONTRA YAHLEEL

Como se esperaba, por otra parte, una jueza de control dictó prisión preventiva contra la ex secretaria de Bienestar Social del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, la ex priista Yahleel “N”, a la que se acusa de haber causado un daño patrimonial por casi mil millones de pesos al gobierno de Tamaulipas por la compra ilegal de despensas alimenticias, pero no fue detenida porque se encuentra amparada.

Durante la audiencia oficial celebrada el lunes pasado, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción solicito la vinculación a proceso de la demandada y al concluir el termino de 144 horas solicitado por la defensa de la ex dirigente estatal del PRI, se resolverá la situación jurídica de la inculpada.

SERÁN TERNAS DE SEIS

En Morena, mientras tanto, las “ternas” de aspirantes a los cargos de elección que estarán en juego en los comicios del año que viene estarán conformadas por seis aspirantes, tres mujeres y tres hombres, la popularidad de los precandidatos se medirá por el reconocimiento territorial, antes de la encuesta definitiva.

Aquellos que aprueben el primer filtro serán sometidos a estudios demoscópicos para determinar qué tanto son conocidos entre los ciudadanos, así como la honestidad, la cercanía con los votantes, el trabajo de territorio y si se trata de aspirantes verdaderamente identificados con el movimiento de la 4T.

Las reglas de la competencia serán incluidas en la convocatoria y en lo que respecta a la separación del cargo podría recurrirse, como en procesos internos anteriores, que los alcaldes pidan licencia únicamente los sábados y domingos para salir a la calle a demandar el sufragio y exponer a los electores sus planes de trabajo.

Para cerrar, el Consejo General del INE otorgó registro legal a dos nuevos partidos políticos, Construyendo Solidaridad y Paz (ex PES) y Somos México, ésta liderada por Guadalupe Acosta Naranjo, que presume de izquierda progresista, pero que ya demostró que es panista, dos agrupaciones políticas conservadoras que recibieron el visto bueno para participar en el proceso electoral de 2027.

Otras dos organizaciones, la ultraconservadora de León Nuevo, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, supuestamente de centro izquierda, fueron rechazadas por la institución electoral por haber incurrido en irregularidades graves, como falsificación de firmas, intento de soborno y aportaciones económicas sospechosas.

jlhbip2335@gmail.com