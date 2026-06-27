EspecialesTamaulipas

Reafirma Américo trabajo conjunto con la presidenta Sheinbaum para fortalecer el sistema de salud

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
134 lecturas

Ciudad de México. – Tamaulipas seguirá trabajando de la mano de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en la coordinación de esfuerzos para fortalecer el sistema de salud y los programas prioritarios que impulsan el bienestar de las y los mexicanos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Luego de participar, en la reunión encabezada en Palacio Nacional, por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con las y los gobernadores de los estados adheridos al esquema del IMSS- Bienestar, el gobernador del Estado afirmó que Tamaulipas continuará trabajando «porque la salud es un derecho y el bienestar de las familias tamaulipecas es nuestra prioridad», dijo.

«Seguimos avanzando con compromiso por el bienestar de México y Tamaulipas», expresó.

En sus redes sociales, la presidenta de México expuso que durante el encuentro con gobernadoras y gobernadores se supervisó el avance del modelo de salud IMSS-Bienestar.

«El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México», indicó.

Artículo anterior
Encabeza Presidenta del DIF Tampico Emotiva Graduación de 29 niños CECUDI
Artículo siguiente
Tampico, punto de convergencia
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

INE de Tamaulipas aumentara secciones electorales ante crecimiento de 5 municipios

Noticias de Tampico - 0
Enrique Jonguitud En los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo una reconfiguración...

Prepara IETAM exámenes para aspirantes a consejeros electorales

Piden evitar que obras públicas queden abandonadas en Tamaulipas

Olga Sosa: “la educación es el motor de la transformación”

COLUMNAS

Columnas

GOBERNADOR APOYA A TRABAJADORES DEL SNTSS, A TRAVÉS DE SUBSIDIOS VEHICULARES: MARCELO OLÁN

Noticias de Tampico - 0
T E C L A Z O S Por Guadalupe E. González GOBERNADOR APOYA A TRABAJADORES DEL SNTSS, A TRAVÉS DE SUBSIDIOS VEHICULARES: MARCELO OLÁN X.-Con esta...

ENCUESTAS EXCLUYENTES

Tampico, punto de convergencia

Yahleel en la cuerda floja, a un paso de la cárcel