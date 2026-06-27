Mucho Mango en las Colonias de Tampico; Levanta SP hasta 4 Toneladas Diarias

*El producto natural genera mal olor e pésima imagen en la ciudad

Raúl Gallegos

La Secretaría de Servicios Públicos en Tampico levanta diariamente de las colonias casi 4 toneladas de mango depositado en la basura y vía pública, fruta que durante el proceso de descomposición genera moscas y malos olores.

Al respecto, el encargado de esa dependencia, Edmundo Malagón Infante, destacó que por cada ruta un camión recolector recoge poco más de 100 kilos de esa fruta que en estos momentos abunda en muchas colonias del Puerto.

Precisó, que la dependencia municipal mantiene 37 rutas que laboran todo el día en el tema de la recolección, y que prácticamente «todos nos reportan la recolecta de esta fruta típica de temporada».

Puntualizó, que la instrucción es que en todas las colonias se levante esa clase de desechos, que con las altas temperaturas el proceso de descomposición es muy rápido.

Malagón, resaltó que, para evitar el golpe de calor en el personal de limpieza pública, se realizan paros técnicos en el horario donde las altas temperaturas se conjugan con la excesiva humedad.

Comentó, que afortunadamente no se ha tenido ningún caso de deshidratación, sin embargo, la dependencia porteña sigue tomando sus previsiones en toda la base trabajadora que sale a las calles a cumplir con sus labores.

Finalmente, dijo que las recientes lluvias que se han dejado sentir en la región han propiciado la falla mecánica en varios camiones recolectores, así como las ponchaduras de llantas en otros más, lo que ha afectado por momentos las labores en algunos sectores de la ciudad.