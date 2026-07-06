Gobierno de Mónica Villarreal reúne a más de 7 mil tampiqueños en una gran fiesta familiar por el Mundial

Una auténtica fiesta familiar fue la que se vivió en el recinto Ferial de Tampico en el Marco del programa ‘Tampico Vive el Mundial’ en el que más de 7 mil personas se dieron cita para seguir las incidencias del juego entre la Selección Mexicana y su similar de Inglaterra a través de la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento porteño.

La extraordinaria convocatoria fue encabezada por la Alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, acompañada de los miembros del cabildo y funcionarios municipales, pero sobretodo de miles de entusiastas Tampiqueños que hicieron de este domingo, la gran celebración del mundial.

Ahí la autoridad municipal destacó que la unidad e identidad nacional es el gran valor de los mexicanos, y hoy, dijo, los convoca el apoyo por la selección, en un entorno de respeto, paz y civilidad, pero con mucho entusiasmo, alegría y amor por México.

“Vemos que está lleno de familias, que estamos celebrando con alegría, a disfrutar de otro partido histórico de nuestra Selección. Es muy bonito ver a las abuelitas, los abuelitos, a los padres de familia y a los nietos disfrutando juntos de esta fiesta del fútbol, de este Mundial Social, como lo ha planteado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y como también lo impulsa nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal”, expresó.

Mónica Villarreal subrayó que la respuesta de la ciudadanía superó las expectativas, ya que desde las 3:00 de la tarde comenzaron a arribar familias, jóvenes y aficionados para participar en las actividades organizadas previo al silbatazo inicial.

Indicó que esta iniciativa tuvo como propósito fomentar el sano esparcimiento, fortalecer la convivencia familiar y brindar a la ciudadanía un espacio seguro para disfrutar de este importante encuentro deportivo de manera gratuita.

Durante la jornada, se implementó un operativo especial coordinado entre Protección Civil, Policía Estatal, Tránsito, Servicios Públicos y las diferentes dependencias municipales, permitiendo que el evento transcurriera con saldo blanco y en un ambiente de tranquilidad.

La presidenta municipal aseguró que este tipo de actividades fortalecen el tejido social al generar espacios de convivencia donde personas de todas las edades pueden reunirse y disfrutar de eventos de interés nacional, promoviendo además el uso y aprovechamiento de la infraestructura pública con la que cuenta el municipio.

Al término del encuentro mundialista, los miles de asistentes siguieron disfrutando de las actividades programadas por el Ayuntamiento porteño.