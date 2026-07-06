Respalda Armando Martínez a transportistas altamirenses

*Participa alcalde en la Feria del Autotransporte de Carga Altamira 2026

Como muestra del respaldo de su administración al sector transportista, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en la Feria del Autotransporte de Carga Altamira 2026, evento que reunió a empresarios, operadores y prestadores de servicios vinculados a una de las actividades económicas más importantes de la región.

Durante su participación, el presidente municipal destacó la relevancia del autotransporte de carga como un pilar para el desarrollo económico, la conectividad y la competitividad de Altamira, al facilitar el movimiento de mercancías que fortalecen la actividad industrial, comercial y portuaria del municipio.

«Acompañamos a nuestros amigos transportistas en la Feria del Autotransporte de Carga Altamira 2026, un espacio que reconoce la importancia de este sector como motor del desarrollo económico, la conectividad y el crecimiento de nuestro municipio. Seguiremos impulsando acciones que fortalezcan a quienes, con su trabajo diario, mueven a Altamira y a México», expresó el alcalde.

Armando Martínez Manríquez reiteró que su gobierno continuará trabajando de la mano con los diferentes sectores productivos para generar condiciones que impulsen la inversión, la generación de empleos y el crecimiento sostenible del municipio.

Con su participación en este encuentro, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso de mantener una estrecha colaboración con el sector del autotransporte, reconociendo su aportación al desarrollo económico de la ciudad, del estado y del país.