Gana en Tampico Gloria Garza y César Verástegui por 34 Votos de Diferencia

La elección para renovar el Comité Directivo Estatal en Tampico resultó cerrada. La votación arrojó 34 votos de diferencia entre Gloría Garza y Omeheira López, en las dos mesas receptoras en las oficinas del Comité Local del PAN.

Así lo dio a conocer la Presidenta del Comité Directivo Municipal, Beatríz Rodríguez Tarabelsi, tras confirmar el triunfo de la planilla de Garza y César Verástegui.

Destacó, que el proceso interno se realizó sin mayores complicaciones donde votaron 556 de un padrón total de 1078 militantes.

295 sufragios fueron para Gloria Elena Garza Jiménez y 261 para Omeheira López Reyna, con solo dos votos nulos

Rodríguez, dejó en claro que fueron unos comicios internos tranquilos, sin embargo de buena participación y «cerrados» dónde las dos candidatas convencieron con sus propuestas a un número importante de panistas en esta ciudad.

«Fue muy cerrada y algo concurrida, buena participación, fue una elección democrática dónde el voto del militante se hizo valer en las urnas», resaltó

Los resultados de las dos mesas receptoras del voto fueron publicados al exterior de las oficinas del Comité Local.

«De aquí ya comenzamos a trabajar de cara al 2027 en un proceso electoral que será concurrente. Eran poco más de 10 años que no se realizaba una elección hacia la base y abierta para elegir a un candidato», acotó