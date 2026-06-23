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Fiscalía determinará causas del fallecimiento de trabajador municipal localizado en laguna del Parque Bicentenario

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*Llevaba 10 años de labor en el Ayuntamiento 

Por Diana Alvarado

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas será la encargada de determinar las causas del fallecimiento de un trabajador del Ayuntamiento de Ciudad Madero, cuyo cuerpo fue localizado en una laguna del Parque Bicentenario, informó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín.

El funcionario señaló que, debido al sigilo de la carpeta de investigación y a la práctica de la necropsia de ley, sería irresponsable adelantar hipótesis sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Precisó que la víctima, identificada como Carlos, de 58 años de edad, era un trabajador sindicalizado del municipio con una antigüedad de 10 años y que al momento de los hechos no se encontraba desempeñando funciones laborales, ya que su horario de trabajo era de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Marín indicó que el hombre era una persona conocida en el Parque Bicentenario, pues acudía de manera frecuente y conocía perfectamente las instalaciones. Explicó que llegó al sitio durante la mañana del domingo y posteriormente se percataron de su ausencia, encontrando únicamente su bicicleta y una gorra a un costado de la laguna.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las primeras labores de búsqueda, solicitándose posteriormente el apoyo de la Secretaría de Marina, cuyos buzos especializados participaron en las maniobras para localizar el cuerpo.

El secretario del Ayuntamiento aclaró además que la pequeña laguna donde ocurrió el incidente no cuenta con presencia de cocodrilos, descartando las versiones que circularon en ese sentido.

Será Fiscalía estatal la que determine, con base en las investigaciones correspondientes, las causas del fallecimiento, al tiempo que destacó que en el Parque Bicentenario nunca se había registrado un hecho de esta naturaleza.

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