Optimiza COMAPA Altamira funcionamiento de la red de drenaje sanitario

*Efectúa organismo reposición y reparación de líneas de drenaje, así como el sondeo y limpieza de tuberías en las colonias Satélite, Emiliano Zapata, José de Escandón, y Monte Alto

A efecto de ofrecer un mejor servicio a la población y trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno Municipal, que preside el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, la COMAPA Altamira realiza la reposición y reparación de líneas de drenaje, así como el sondeo y desazolve de tuberías de desagüe en diferentes sectores de esta ciudad, con lo que amplía y optimiza su infraestructura hidrosanitaria.

En ese sentido, en la calle Mercurio, entre Osa Menor y Tamaulipas, de la colonia Unidad Satélite, se efectúa el cambio de una línea de drenaje sanitario que ya cumplió con su ciclo de operación, mientras que en la calle Francisco Villa de la colonia Emiliano Zapata, se lleva a cabo el arreglo de tubería de desagüe que estaba dañada.

De igual manera, con el apoyo de camiones de presión y vacío, personal técnico especializado de este organismo desarrolló en tiempo y forma labores de sondeo y desazolve de líneas generales de drenaje en calle Reynosa, entre Altamira y Aldama, de la colonia José de Escandón, y en calle Gladiola, entre Avenida Las Flores y Jazmín, de la colonia Monte Alto.

Gracias a estas acciones, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, busca prevenir fugas, evitar escurrimientos de aguas residuales, y mejorar el servicio para los usuarios altamirenses con un correcto funcionamiento de la red de drenaje.