IETAM mantiene detenidas 150 denuncias contra partidos

*Por falta de reglas de transparencia

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 12 de junio. – Alrededor de 150 expedientes relacionados con posibles incumplimientos de partidos políticos en materia de transparencia permanecen sin resolución, debido a que todavía no se define qué autoridad será la encargada de atenderlos, informó el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre.

Los procedimientos llegaron al organismo electoral luego de la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), que anteriormente tenía entre sus atribuciones revisar este tipo de casos relacionados con sujetos obligados.

Ramos Charre explicó que los cambios derivados de una reforma de simplificación administrativa provocaron la eliminación de los órganos garantes de transparencia en el país, por lo que varias responsabilidades fueron trasladadas a nuevas instancias gubernamentales.

Detalló que ahora las funciones de transparencia están a cargo de las Secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno, tanto en el ámbito federal como estatal, aunque sigue pendiente definir el mecanismo específico para los partidos políticos y sus obligaciones de información pública.

El presidente del IETAM señaló que la falta de claridad surgió durante los procesos de armonización en las entidades federativas, donde se generó un debate sobre si los organismos electorales locales deben intervenir en casos relacionados con partidos políticos estatales y con partidos nacionales acreditados en los estados.

Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió recientemente acciones de inconstitucionalidad en Puebla y Chiapas, estableciendo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe fungir como órgano garante respecto de los partidos políticos nacionales con acreditación local.

Sin embargo, precisó que el INE todavía no termina de modificar sus reglamentos para establecer procedimientos y reglas de atención, por lo que los expedientes que estaban bajo responsabilidad del ITAIT continúan en espera de que se determine la instancia competente para darles seguimiento.