COMAPA Sur realiza reposición de línea general de drenaje en la colonia Obrera

COMAPA Sur lleva a cabo trabajos de reposición de una línea general de drenaje de 12 pulgadas de diámetro en la calle Ferrer Guardia, entre Ramos Arizpe y 18 de Marzo, en la colonia Obrera de Ciudad Madero.

La obra consiste en la sustitución de aproximadamente 30 metros lineales de tubería sanitaria, con el objetivo de mejorar la operación de la red y prevenir afectaciones derivadas del deterioro de la infraestructura existente.

Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, sumando esfuerzos para fortalecer los servicios básicos en uno de los sectores céntricos y de mayor actividad de la ciudad.

Con la conclusión de estos trabajos se beneficiará directamente a los habitantes, comercios y usuarios de la zona, al mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario. Se estima que la obra quede concluida en el transcurso de la próxima semana.