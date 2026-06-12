Será la UAT sede de la muestra nacional de cine “Mirador: Historias sin fronteras”

*Del 19 al 29 de junio, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Tampico albergará este ciclo de cine, abriendo un espacio gratuito de reflexión sobre la realidad migratoria y la identidad binacional.

Tampico, Tam.; 12 de junio de 2026.- En un firme ejercicio de vinculación social y humanismo institucional impulsado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) será sede oficial del ciclo de cine Mirador: Historias sin fronteras. Cine de no ficción sobre la relación entre México y Estados Unidos, una muestra itinerante de documentales organizada por la plataforma de festivales de cine DocsMX.

A través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) en Tampico, la Universidad será la única en el estado que ofrecerá estas proyecciones de manera gratuita con el propósito de democratizar el acceso al cine de no ficción y visibilizar las realidades de la vida migrante desde una perspectiva humanista y de respeto a las garantías individuales.

Con ello, la máxima casa de estudios de la entidad se suma formalmente como sede oficial de este circuito itinerante que se despliega en más de 80 espacios independientes, cineclubes, foros, universidades, casas de cultura y cinetecas de 21 entidades federativas.

Las funciones se llevarán a cabo del 19 al 29 de junio, en un horario de 12:00 a 14:00 horas, teniendo como escenario el Cine Club del Laboratorio de Cine Digital de la FADYCS en el Centro Universitario Sur.

La selección oficial se compone de cinco documentales galardonados de destacados cineastas mexicanos; comenzando el viernes 19 de junio con “Me llamaban King Tiger”, de Ángel Estrada Soto; continuando el lunes 22 con “Mi vida adentro”, de Lucía Gajá; el miércoles 24 con “Nación inmigrante. La batalla por un sueño”, de Esaú Meléndez; el viernes 26 “Purgatorio. Viaje al corazón de la frontera”, de Rodrigo Reyes; concluyendo el lunes 29 de junio con “Ya me voy”, de Lindsey Cordero.

Para disfrutar de este ciclo, la UAT extiende una cordial invitación a la comunidad universitaria y a todo el público para asistir a este espacio de diálogo.