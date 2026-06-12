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Informa Pemex sobre supuesta presencia de hidrocarburo en la margen del Río Pánuco

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Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, el día de ayer, se observó una mancha obscura al margen del Río Pánuco, donde se ubican diversas instalaciones de la institución.

Inmediatamente, las áreas operativas, de seguridad y ambientales realizaron recorridos marítimos y terrestres, además tomaron muestreo del agua en diversos puntos.

El día de hoy, de acuerdo con el resultado de los análisis, se determinó la inexistencia de hidrocarburo en fase libre.

Asimismo, en coordinación con el Departamento de Ecología de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, se revisaron las condiciones actuales, sin identificar hidrocarburos en la margen del Río Pánuco.

No obstante, Pemex continúa analizando el origen de la coloración con apoyo de personal especializado, mantiene el uso de barreras marinas y el monitoreo constante a las condiciones operativas y de seguridad de las instalaciones.

Con estas acciones, Pemex refrenda su compromiso con la atención oportuna de los incidentes, con el bienestar de la ciudadanía y la protección del medio ambiente.

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