«El que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal»: Sheinbaum celebra triunfo mundialista

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CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la selección mexicana de futbol por “la alegría que le dieron al pueblo de México” y redundó en que “es una gran imagen de México”.

La mandataria federal entró al salón Tesorería aplaudiendo y asegurando que las y los mexicanos están “contentas, contentos, felices. ¡Hermosísimo, la verdad!”.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México, nos va bien en la cancha, nos va bien en la vida y va bien en la política”, dijo.

La jefa del Ejecutivo mexicano consideró que “el juego buenísimo, ya saben, siempre salen todos los expertos en futbol. Buenísimo, felicidades a la selección y, además, no solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México”.

Se dirigió a todas y a todos los mexicanos: “Ayer que regresaba, de ida y vuelta es muy hermoso, de verdad, ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde. Van a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad, o en el país porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo”.

Agregó que “el zócalo fue una cosa, pero igual en todas las plazas de las ciudades de… el Ángel, no, una alegría, de verdad. Una alegría enorme, la verdad, felicidades a todo el pueblo de México, a todas y todos los mexicanos