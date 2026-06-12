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Vigilan primer posible ciclón en el Golfo de México

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*Aumentan posibilidades de lluvias en el sur de Tamaulipas

Agencias 

Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el avance de la onda tropical número 6, la cual, en interacción con una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, provocará un drástico cambio en las condiciones atmosféricas durante las próximas horas.

De acuerdo con los pronósticos más recientes, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes que podrían alcanzar acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, impactando principalmente la zona sur de Tamaulipas.

El fenómeno vendrá acompañado de vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para la navegación y zonas urbanas vulnerables.

La circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y la inestabilidad generalizada generarán precipitaciones intensas en estados del sureste y occidente, incluyendo Jalisco, Veracruz, Puebla y la Península de Yucatán.

Mientras el sur se prepara para el agua, el noroeste y norte de la República continuarán bajo el asedio de temperaturas extremas. Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa mantienen su racha de calor intenso, mientras que en Baja California se reporta el inicio de un nuevo periodo de temperaturas sofocantes.

Por último, el SMN de la Conagua recomendó a la población en las zonas de influencia de la onda tropical, especialmente en los municipios del sur de Tamaulipas, mantenerse informada a través de Protección Civil y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o caída de estructuras ligeras por las rachas de viento.

 

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