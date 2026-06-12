Agenda Política

Por: Juan Antonio Lerma

El fútbol que nos une

No todo es grilla barata

Patty Chío acelera el paso

Ciertamente, hace algunas décadas México vivió con furor, pasión y un profundo sentimiento de unidad nacional una Copa del Mundo. Para muchos, aquella fiesta de México 86 sigue siendo un recuerdo imborrable, una época en la que el balón logró lo que pocas cosas consiguen: unir a millones bajo una misma bandera.

Hoy, con el arranque del Mundial 2026, volvimos a experimentar algo parecido.

Más allá de las diferencias políticas, de los problemas cotidianos y de los retos que enfrenta el país, por unas horas México se vistió de fiesta. Porque no todo es política, grilla o confrontación; también existen momentos que nos recuerdan que compartimos sueños, emociones y esperanzas.

El triunfo de nuestra Selección ante Sudáfrica nos regaló precisamente eso: alegría. Una emoción colectiva que recorrió hogares, plazas, restaurantes y pantallas en todo el país.

Y es que como bien decía ALFREDO DI STÉFANO: “Un partido sin goles es como un domingo sin sol”. Y esta vez hubo goles, hubo celebración y hubo sonrisas.

Porque si algo tiene el fútbol es esa capacidad casi mágica de suspender por un momento las preocupaciones.

Durante noventa minutos todos nos convertimos en directores técnicos, estrategas y expertos. Opinamos, sufrimos, celebramos y nos abrazamos con personas que quizá piensan distinto en todo lo demás.

Al final, el fútbol no resuelve los problemas nacionales, pero sí tiene el poder de curar momentáneamente algunas heridas del ánimo colectivo. Y en tiempos de polarización y desencanto, esa pequeña dosis de felicidad compartida también vale la pena celebrarla. Pero también es algo que muchos no entenderían sobre el fútbol.

DEL ARCHIVERO…

Quien no baja el ritmo es la alcaldesa mantense PATTY CHIO. Prácticamente todos los días encabeza actividades, supervisa obras, atiende compromisos y mantiene una agenda de trabajo que la mantiene en contacto permanente con diversos sectores de la población.

Lo mismo entrega infraestructura urbana que impulsa acciones en favor de la educación, fortalece espacios deportivos o atiende necesidades prioritarias de las comunidades.

Recientemente, la entrega de canchas de fútbol rápido y diversas obras en instituciones educativas reflejan una administración que busca dejar constancia de trabajo y resultados.

Y aunque desde la oposición no faltan las críticas, los cuestionamientos y hasta las campañas de desgaste político, la realidad es que la mejor respuesta suele encontrarse en los hechos.

Al menos por ahora, la presidenta municipal parece más ocupada en cumplir compromisos que en responder a la grilla.

No hay que olvidar que, por siempre, en política siempre habrá detractores y adversarios dispuestos a cuestionar cada paso. Sin embargo, también es cierto que los resultados terminan hablando por sí solos. Y en ese terreno, PATTY CHÍO continúa construyendo una narrativa basada en obra pública, cercanía ciudadana y atención a sectores clave como el deporte y la educación.

Por hoy es todo. Sale y vale.

lerma2002@hotmail.com