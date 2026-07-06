A MI MANERA

Por Tello Montes

Las manzanas podridas

Ahora sí que al IETAM le están poniendo la vara alta. Su presidente, Juan José Ramos Charre, asegura que para la elección del 2027 no bastará con que un partido registre a cualquiera. Promete que cruzarán información con el INE y el Poder Judicial para detectar suspensiones de derechos político-electorales, inhabilitaciones y cualquier otro impedimento legal antes de aprobar una candidatura.

En el discurso suena impecable. Más filtros que un aeropuerto internacional. Que si la lista nominal, que si las notificaciones judiciales, que si las sanciones por violencia política de género, que si las causales de inelegibilidad. En pocas palabras, dicen que no pasará ni una sola «manzana podrida».

Y qué bueno. Así debería ser.

Pero también hay que decirlo: de promesas de depuración ya estamos llenos. Cada proceso electoral llega acompañado del mismo discurso de

que ahora sí no habrá espacio para los impresentables, los inhabilitados, los señalados o los que cargan un expediente más pesado que su proyecto político.

La verdadera prueba no está en el anuncio, sino cuando llegue el momento de registrar candidaturas. Ahí veremos si los filtros funcionan o si, como ha ocurrido tantas veces, aparece el clásico «domingo siete» y terminan encontrando argumentos para dejar pasar a quienes no deberían competir.

El propio Ramos Charre fue claro al recordar que la primera responsabilidad recae en los partidos políticos. Son ellos quienes deben hacer la depuración ética de sus candidatos y no esperar a que la autoridad electoral les haga la tarea.

Porque de nada sirve presumir cruces de información si al final prevalecen las negociaciones, las presiones o las interpretaciones convenientes de la ley.

Por lo pronto, la intención parece buena. Los candados existen y sobre el papel son muchos. De uno no se hace uno.

Pero el 2027 será el examen definitivo.

Ahí sabremos si los filtros eran de acero… o simplemente de papel.

EN OTRO TEMA…, La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, realizó una productiva gira de trabajo por Matamoros, donde sostuvo encuentros con empresarios y representantes del sector industrial para fortalecer el crecimiento económico de la región.

Durante su visita destacó el potencial del Puerto del Norte como punto estratégico para el comercio internacional y el sector energético, además de reunirse con el Clúster Automotriz de Tamaulipas para impulsar la competitividad, la proveeduría local y una mayor vinculación educativa con las necesidades de la industria.

Ninfa Cantú resaltó también el buen momento que vive Matamoros en materia de inversión y generación de empleos, poniendo como ejemplo la expansión de INTEVA por 150 millones de pesos, una muestra de la confianza empresarial y del creciente atractivo industrial de la frontera tamaulipeca.

POR OTRA PARTE…, Correcaminos de la UAT dejó una grata impresión ante su afición al empatar sin goles frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en un vibrante partido de pretemporada disputado ante un Estadio Marte R. Gómez lleno.

Con el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, el conjunto universitario mostró orden, carácter y capacidad para competir ante uno de los clubes más populares del futbol mexicano.

Bajo la dirección técnica de Gabriel “El Místico” Pereyra, la escuadra naranja defendió con solidez y generó oportunidades de peligro al contragolpe. El empate dejó buenas sensaciones y confirmó que Correcaminos avanza con entusiasmo y determinación rumbo al próximo torneo.

Y PARA CERRAR…, El alcalde Beto Granados mantiene una agenda enfocada en el desarrollo económico, la educación y la reconstrucción del tejido social de Matamoros.

En el marco del Foro Nacional de Liderazgo Empresarial y Laboral, sostuvo un encuentro con representantes de cámaras empresariales y líderes sindicales, con quienes refrendó el compromiso de fortalecer la coordinación para atraer inversiones, generar empleos y abrir mayores oportunidades para las familias matamorenses.

Como parte de su cercanía con el sector educativo, el presidente municipal acompañó como padrino de graduación a los alumnos de la Escuela Primaria Cuauhtémoc Cantú Sánchez, donde reconoció el esfuerzo de maestros y padres de familia en la formación de las nuevas generaciones.

Con acciones que vinculan crecimiento económico, empleo y educación, el Gobierno Municipal continúa trabajando para fortalecer el bienestar y el futuro de Matamoros