Van 900 Asuntos Atendidos en Centros de Mediación en Tamaulipas: Sabrina

*El modelo de atención itinerante hacia la población está dando resultados positivos en los municipios

Raúl Gallegos

En lo que va del año el centro de mecanismos alternativos para la solución de conflictos en la sociedad lleva atendidos 900 casos, de los cuales el 70% corresponden a asuntos meramente familiares, señaló Sabrina Morales Chávez.

La titular del área de vinculación con la sociedad del PJE, explicó que el Gobierno del Estado está implementando un esquema jurídico en beneficio de los Tamaulipecos enfocado en otorgar justicia pronta y expedita a través de módulos itinerantes con una persona mediadora certificada.

Destacó, que el objetivo es atender todos los asuntos que tienen que ver con la justicia, pues remarcó que en el segundo lugar lo ocupan los asuntos mercantiles y civiles, y en tercer sitio los denominados comunitarios, que entre otras cosas son los problemas entre vecinos

Recalcó, que el esquema de mediación recibe el asunto de la persona interesada para que, en un plazo de 24 horas, se logre una solución entre ambas partes o más tardar en un mes, dependiendo de la dificultad del asunto.

Morales, dejó claro que el resolutivo del mediador tiene una validez legal, pues es como si fuera «una sentencia de un juez, es legal, confidencial y gratuito a cargo de un mediador certificado», declaró

La encargada de esa dependencia que sirve de enlace con el PJE explicó que hay seis unidades regionales a su cargo con el servicio itinerante dónde la población puede exponer sus asuntos jurídicos con la confianza de que serán resueltos sin la necesidad de entablar un juicio que podría tardar muchos años en resolverse.

Finalmente, resaltó que el primer municipio que más asuntos jurídicos aporta al esquema es Ciudad Victoria, seguido de Tampico, Matamoros, Reynosa, Mante y Nuevo Laredo, que reporta muy pocos casos en la solución de conflictos por mediación.