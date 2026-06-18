Observa la CODHET recomendaciones a fiscalía y educación

Enrique Jonguitud

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) ha emitido 15 recomendaciones a instituciones estatales y municipios durante lo que va del 2026, derivadas de expedientes relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de ciudadanos.

De acuerdo con los registros del organismo defensor, la Secretaría de Educación de Tamaulipas encabeza la lista de autoridades con más señalamientos en este periodo, al acumular cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado también figuran entre las instituciones con mayor número de observaciones, al recibir tres recomendaciones cada una tras la revisión de distintos casos.

Entre las autoridades que han recibido recomendaciones durante este año también se encuentran los ayuntamientos de Xicoténcatl y Ciudad Victoria, además del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con una recomendación cada institución.

Las recomendaciones de la CODHET incluyen solicitudes para que las autoridades señaladas implementen medidas de reparación del daño a favor de las personas afectadas, otorguen atención a los ciudadanos involucrados y refuercen la capacitación del personal en materia de derechos humanos.

En comparación, durante el 2025 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un total de 30 recomendaciones dirigidas a autoridades de Tamaulipas, entre las que destacaron la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Educación y la Fiscalía General de Justicia.

Para este 2026, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha recibido recomendaciones oficiales por parte de la CODHET, mientras que las áreas educativas y de procuración de justicia permanecen como las instituciones con mayor número de observaciones dentro del estado.