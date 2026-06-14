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Ofrece la UAT la Especialidad en Psicología Forense

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Tampico, Tam.; 14 junio de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a los profesionales que busquen ampliar su campo laboral a cursar la Especialidad en Psicología Forense, impartida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS), en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tampico.

Este programa tiene como objetivo preparar a los estudiantes en la elaboración de dictámenes, peritajes e informes psicológicos que podrán utilizarse con valor probatorio en procesos judiciales.

Su propósito es formar expertos que desarrollen conocimientos específicos para desempeñarse como peritos en psicología forense en las diferentes áreas del derecho, utilizando las técnicas y procedimientos para coadyuvar en la procuración e impartición de justicia.

La especialidad está dirigida a egresados de la Licenciatura en Psicología, quienes deberán contar con conocimientos básicos en psicopatología, evaluaciones psicológicas y de cultura de la legalidad; así como poseer habilidades para lectura, análisis e interpretación de textos técnicos, argumentación lógica, objetiva, oral y escrita.

El programa de estudios cuenta con doce asignaturas divididas en dos semestres, que incluyen materias como Psicología Forense, Medicina Forense, Criminalística, Victimología, Enfoques Psicológicos en Adolescentes, Criminología, Psicopatología, Deontología Pericial, Perfilación Criminal y Seminario de Investigación.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono: (833) 772 9437, o bien al correo electrónico: posgradofadycstam@uat.edu.mx; así como al Facebook/Fadycs División Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT en el Campus Tampico.

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