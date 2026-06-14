Capacitan a personal de COMAPA Altamira en Primeros auxilios y Seguridad en trabajos de altura

*Cuenta organismo con programas de instrucción orientados a la prevención de riesgos y cuidado laboral

Priorizando la seguridad de su base laboral para optimizar la productividad del organismo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira impartió cursos de capacitación sobre Primeros Auxilios y Seguridad en Trabajos de Altura a su personal operativo y administrativo.

Lo anterior permite fortalecer la cultura de prevención y seguridad entre los trabajadores de las diferentes áreas de la COMAPA Altamira; durante la capacitación, los participantes adquirieron herramientas prácticas y conocimientos esenciales para actuar de manera oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia.

El organismo cuenta con esquemas de capacitación enfocados a la prevención de riesgos, así como de protocolos de seguridad para ingresar y laborar, tanto en espacios confinados como en la altura, protegiendo la integridad de los trabajadores y garantizando un mejor servicio a la comunidad.

El gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, reafirmó el compromiso del organismo con el bienestar, preparación, y seguridad laboral del personal, pues con ello se previenen riesgos, hay cumplimiento legal, mayor productividad y reducción de costos, preponderando la capacitación y el uso de equipo e implementos de seguridad.