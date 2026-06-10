Participa personal de COMAPA Altamira en jornada de reforestación

*Desarrollada en la planta potabilizadora 3 de Mayo, dentro de las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente.

En atención a las actividades comprendidas en el Día Mundial del Medio Ambiente, personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, participó en una jornada de reforestación desarrollada en las instalaciones de la planta potabilizadora 3 de Mayo, ubicada en el ejido del mismo nombre.

Facilitadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Altamira, se sembraron plantas de árboles frutales como mango, limón, guayaba, aguacate, y jobito, dos de cada una, reafirmando el compromiso del organismo con el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de las áreas verdes.

Plantar árboles es una manera de dar vida, combatir el cambio climático, construir un mejor futuro, y salvar al planeta, por lo que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira contribuye con la conservación del ambiente ecológico mediante este tipo de actividades.

El gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, señaló que el organismo a su cargo coadyuva activamente en jornadas de reforestación así como de saneamiento ambiental en el sistema lagunario, colaborando además en iniciativas enfocadas en el rescate ecológico de los espacios hídricos y zonas operativas para proteger el entorno natural.