Vecino solicita apoyo para retirar enorme panal de abejas en la colonia Felipe Carrillo Puerto

Por Diana Alvarado

Un vecino de la colonia Felipe Carrillo Puerto solicitó la intervención del cuerpo de Bomberos para retirar un enorme panal de abejas que representa un riesgo para las familias de la zona.

El señor Genaro Gea señaló que decidió reportar la situación luego de percatarse del tamaño del enjambre y del peligro que podría representar para sus familiares, especialmente para sus nietos, niños que habitan en el sector y su madre de 94 años de edad.

Explicó que incluso acudió personalmente a realizar el reporte ante las autoridades, los elementos de bomberos llegaron al lugar para retirar el panal de abejas, con mucho cuidado siendo un insecto en peligro de extinción.

Indicó que el problema se localizó en la calle Héroes, entre Necaxa y Orizaba, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde además se tienen programados trabajos para la instalación de una línea eléctrica.

“Los trabajadores no quieren perforar porque las abejas podrían alterarse y atacar a las personas”, comentó.

El vecino mencionó que no es la primera vez que se presenta una situación similar en el sector, ya que existen antecedentes de otros panales en viviendas cercanas.

Consideró que la presencia de árboles de mango en la zona, sumada a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, podría estar favoreciendo la llegada de los insectos.