Cada vez más escuelas se suman al programa “Protectores del Agua” de COMAPA SUR

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la cultura del cuidado y uso responsable del agua, cada vez más instituciones educativas de la zona conurbada se integran al programa “Protectores del Agua”, impulsado por COMAPA SUR a través de su Departamento de Cultura del Agua.

En esta ocasión, personal del organismo visitó la Escuela Primaria Las Américas, en Ciudad Madero, donde impartió pláticas informativas a docentes y estudiantes sobre la importancia del recurso hídrico, su conservación y las acciones que pueden realizarse desde el hogar y la escuela para evitar su desperdicio.

Estas actividades forman parte de una estrategia permanente orientada a fomentar una mayor conciencia ambiental entre las nuevas generaciones, promoviendo hábitos responsables que contribuyan al cuidado del agua y al desarrollo sostenible de la región.

La promoción de la cultura hídrica constituye además una de las prioridades de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Bienestar Social, que recientemente informó que los municipios de Tampico y Ciudad Madero permanecen en color verde dentro del Semáforo del Cuidado del Agua, indicador que refleja condiciones favorables en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso de seguir acercando información y herramientas educativas a la comunidad estudiantil, fortaleciendo la participación ciudadana en la preservación de uno de los recursos más importantes para el bienestar de la población