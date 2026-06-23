Inaceptable haber incluido a militante del PAN señalado por vínculos con el crimen: Marko Cortes

Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- “Es una conducta claramente indebida y no puede haber funcionarios del PAN vinculados al crimen organizado, eso es inaceptable” dijo Marko Cortés senador de la república ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Partido Acción Nacional al ser entrevistado vía telefónica en la Ciudad de México y cuestionado entre otras cosas, sobre la inclusión de Alejandro Llanas Alba en la planilla de Gloria Garza Jiménez y el diputado federal Cesar “Truko” Verastegui Ostos.

Grupo Jala Logística SA de CV es una empresa transportista de materiales peligrosos y su propietario es el militante del PAN incluido como contendiente en el proceso de renovación del Comité Estatal del PAN y fue ingresada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) desde el pasado 1 de mayo de 2025 por formar parte de una red criminal del cartel jalisco nueva generación (CJNG).

“No tenía conocimiento del asunto” dijo Marko Cortés al referirse al caso de la controvertida partición de Llanas Alba en la contienda interna del PAN “esto no es de partidos, es de quien se trate, del partido que sea, no puede haber servidores públicos, ni funcionarios de partido, del partido que sea, vinculados al crimen organizado. “, reitero el senador de la república y ex dirigente del PAN.

“No puede darse eso, no puede volverse a repetir en ningún lado, haberlo incluido es una completa contradicción y más allá de la contradicción política es claramente indebido, no puede ser eso” insistió Marko Cortés.

En el caso en mención el vínculo o la relación de Gloria Garza y “Truko” Verástegui es con Alejandro Llanas sancionado por el gobierno de Estados Unidos por formar parte de la red criminal del Cartel Jalisco Nueva Generacion.

El acta de Registro Público de Comercio y el mismo reporte de la OFAC señalan que Grupo Jala Logística SA de CV se constituyó y opera desde el 2 de diciembre de 2022 con domicilio fiscal en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas y se formalizó con dos socios José Alejandro Llanas Alba y su esposa.

En la misma entrevista dijo que en nuestro país las cosas van de mal en peor y habló de la necesidad de un acuerdo binacional con el principal socio comercial estrategico para que no se vuelvan a dar acciones unilaterales como la extradición de “El Mayo” donde México ni se enteró, que haya acciones coordinadas, donde se comparta inteligencia, estrategia y fuerza para combatir al crimen organizado.

Se refirió también al caso Rocha Moya y sobre el financiamiento con dinero del huachicol para distintas campañas de Morena a la gubernatura y consideró que no tardará Estados Unidos en sacar otras denuncias en su fiscalía y otros juzgados pidan la detención y extradición de otros políticos del partido Morena.