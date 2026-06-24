Tiene México Fuerte Crisis Forense para Identificar Desaparecidos

*El sistema no se da abasto para realizar esa labor en las familias que atraviesan por esa situación

Raúl Gallegos

México atraviesa por una severa crisis en el tema forense, ya que muchas personas desaparecidas no han podido ser identificadas, lo que provoca que familiares sigan en pie de lucha en su búsqueda, reveló Israel Lira García, Antropólogo Físico de la Red de Armadillos Rastreadores, de la Brigada Nacional de Búsqueda.

Destacó, que impera un amplio rezago en el tema de identificación de personas, aunado a qué el país no tiene las condiciones de seguridad para desarrollar el trabajo hacia los colectivos de búsqueda principalmente mujeres.

Explicó, que cada entidad del país tiene sus asegunes en el tema de desaparecidos y búsqueda, pues cada una tiene las estrategias para implementar esas labores junto con las madres buscadoras.

Detalló, que hoy el sistema forense no se ha podido dar abasto para llevar a cabo esa labor en beneficio de muchos mexicanos, que por alguna situación perdieron a un ser querido.

«Y que han llegado al forense pero que no han sido identificadas plenamente. Hace falta generar estrategias para que permitan darle una identidad a esas personas ya procesadas en el servicio médico forense», declaró

Dijo, que desafortunadamente México, quizá, sea el único país que se encuentra en un proceso de conflicto abierto «en el cuál las familias son las que están realizando la búsqueda de sus familiares, pues cada vez que una familia busca y encuentra, eso suma a los procesos institucionales que tiene que dar la atención debida, y es ahí cuando se torna complejo el tema».

El representante de la red de armadillos rastreadores a nivel nacional, está en la zona sur para otorgar capacitación a las mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos, con el fin de generar análisis de contexto, es decir investigación suficiente con planes de búsqueda que les permita generar líneas y lugares de búsqueda

«Y que ellas puedan dar con el paradero de sus desaparecidos, de las personas o sus tesoros. En el país hay 135 mil desaparecidos o que bien han llegado a los servicios forenses pero que no han sido identificados plenamente. «, resaltó