Augura DIF Porteño arribo de Niños de Crucero por Temporada de Verano

*La cuidad podría volver a tener menores de edad foráneos en las principales arterias viales y zona centro

Raúl Gallegos

Existe la amplia posibilidad de que en los principales cruces viales de Tampico se vuelva a observar a niños vendedores o de la calle, con el arribo de la próxima temporada vacacional de verano, señaló la Procuradora del DIF de Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz.

Precisó, que en estos momentos ese problema social que comúnmente se observa en la ciudad está controlado, sin embargo, dejó ver que a partir del próximo mes pudiera registrarse un incremento de los menores en la zona centro y principales avenidas.

Manifestó, que en ese sentido el departamento social del DIF y equipo multidisciplinario estará al pendiente del llamado de la población y de las denuncias que se generen al 911.

«Hasta el momento no hay menores en las calles vendiendo productos en los cruceros viales, y vamos a seguir al pendiente de esa problemática social», declaró

La Procuradora de la Defensa de la Familia, el menor y la Mujer, enfatizó que se espera el arribo de niños de Puebla, Pachuca, CDMX, Veracruz y de algunos municipios de la huasteca para la próxima temporada de asueto.

«Son niños que siempre están acompañados de sus padres ya sea en la zona centro vendiendo algo o pidiendo limosna, y también en los cruceros», resaltó

Marcial, subrayó que el protocolo que habrán de establecer en caso de observar un caso de esa naturaleza, es abordar al padre del menor e invitarlo a qué se retire del lugar, pues en caso de reincidir se le habrá de retener a la niña o niño para canalizarlo a las instalaciones del DIF.

Por último, detalló que en lo que va del año se han registrado 11 casos de maltrato infantil, de los cuales dos menores han sido reintegrados a sus familias y el resto permanece bajo el cuidado del DIF porteño.