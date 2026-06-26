Columna Opinión Económica y Financiera.

«CERTIFICACIÓN LABORAL UAT IMPULSA A TAMAULIPAS»

Dr. Jorge A. Lera Mejía.

La certificación de 3,200 estudiantes de la UAT en competencias laborales representa un logro académico e institucional estratégico y un impulso directo al capital humano que requiere la economía de Tamaulipas, particularmente bajo el esquema de colaboración entre la Universidad y el gobierno de Américo Villarreal Anaya.

En los últimos años, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo económico y social del estado, elevando la calidad de sus programas, ampliando la matrícula y fortaleciendo su vinculación con los sectores productivos.

Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha alcanzado la acreditación del 100% de las licenciaturas evaluables y ha impulsado esquemas de formación flexibles y pertinentes, alineados con las necesidades del mercado laboral regional, nacional e internacional.

En este contexto, la certificación de 3,200 alumnos en competencias laborales se articula con la estrategia de la UAT de operar como entidad de certificación y evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Esta figura permite validar de manera oficial conocimientos, habilidades y destrezas específicas, incrementando la empleabilidad de estudiantes y egresados en ocupaciones técnicas, profesionales y de servicios avanzados.

El programa incluye tanto competencias transversales (servicios, tecnologías, atención, idiomas) como perfiles vinculados a sectores estratégicos de Tamaulipas, con sedes operativas en el Campus Tampico y el proyecto de expansión hacia Ciudad Victoria.

Tamaulipas se ubica entre los primeros cinco estados con mayor crecimiento del PIB nacional, es el sexto exportador del país, primer lugar en industria química y petroquímica secundaria desde el corredor y puerto industrial de Altamira, tercero en fabricación de aparatos eléctricos y eléctrico electrónicos desde Reynosa, y quinto en proveeduría de insumos atomotrices desde Matamoros.

Además, concentra la aduana terrestre más importante de América Latina y más del 40% del comercio entre México y Estados Unidos cruza por sus fronteras, con una dinámica que se proyecta al alza.

En ese entorno, la certificación de 3,200 jóvenes en competencias laborales constituye una masa crítica de talento capaz de incorporarse a cadenas de valor ligadas a la industria manufacturera, logística, servicios portuarios, energía, ciencia de datos e inteligencia artificial, áreas en las que la propia UAT ha venido desarrollando nuevas carreras e infraestructura académica.

Contar con 3,200 estudiantes certificados significa que Tamaulipas suma miles de futuros profesionistas que ingresan al mercado de trabajo con un sello de calidad reconocible por empleadores nacionales e internacionales.

La experiencia nacional e internacional muestra que la certificación de competencias reduce los tiempos de adaptación en la empresa, mejora la productividad inicial del trabajador y facilita la movilidad laboral, lo que tiene efectos directos sobre la competitividad regional.

En el caso de la UAT, este programa se vincula a alianzas con organismos especializados en certificación de idiomas, innovación tecnológica y entornos educativos avanzados, ampliando el horizonte de empleabilidad hacia empresas globales en sectores como consultoría, automotriz, aseguradoras y tecnologías de la información.

El respaldo del gobierno de Américo Villarreal Anaya ha sido determinante para que la UAT transite de una lógica meramente escolar a una plataforma integral de desarrollo de capital humano.

La administración estatal ha impulsado inversiones superiores a 400 millones de pesos en infraestructura universitaria, equipamiento tecnológico, laboratorios y espacios para el aprendizaje, así como la entrega de miles de computadoras portátiles a estudiantes y docentes, reduciendo brechas digitales y potenciando el aprovechamiento de las certificaciones.

Esta sinergia gobierno–universidad se reconoce en informes oficiales como un eje clave del desarrollo político y económico de Tamaulipas, al fortalecer la pertinencia de los perfiles profesionales y la investigación aplicada orientada a la solución de problemas regionales.

La incorporación paulatina de estos 3,200 estudiantes certificados al tejido productivo contribuirá a elevar la productividad laboral, atraer nuevas inversiones y apoyar procesos de innovación en empresas locales y transnacionales asentadas en el estado.

Al mismo tiempo, esta estrategia abre oportunidades para trabajadores técnicos y personas con experiencia práctica, que pueden ver reconocidos sus saberes mediante la UAT como entidad certificadora, promoviendo un mercado laboral más inclusivo, formal y competitivo.

De esta manera, la certificación masiva de competencias laborales se convierte en un instrumento concreto para que la UAT, con el respaldo del gobierno de Américo Villarreal Anaya, contribuya a un crecimiento económico más diversificado, equitativo y sostenible en Tamaulipas.